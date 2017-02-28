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信託避稅百密一疏 保時捷被扣

2017-02-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕魔高一尺、道高一丈！高雄國稅局表示，轄內有對夫妻為了避免多年炒房獲利被補稅罰款吃掉大半，趁案件還在打行政救濟，將名下所有房產、存款交付信託，規避未來可能須補稅；結果遭稽徵人員「閃電」扣押價值千萬元的保時捷九一一敞篷跑車，還是栽在國稅局手裡。

高雄國稅局指出，過去就常遇到欠稅人趁著案子還在打行政救濟，國稅局及行政執行署尚未展開執行財產、確保債權的動作，就提前移轉財產，以規避繳稅；因此，對巨額欠稅案件，國稅局都會加強控管，要求欠稅人禁止處分財產，以免欠稅人脫產，收不到稅。如發現欠稅人意圖脫產，將依法對其財產執行假扣押。

近日就發現一對欠稅夫妻檔悄悄將名下所有不動產、存款全部交付信託，不顧欠稅百萬且正在打行政救濟就處分財產，國稅局發現後，立刻先假扣押其信託孳息轉售獲利；還同步到兩人經常活動之處，當場假扣押太太名下的保時捷九一一雙門敞篷跑車，市值千萬，成功確保稅捐債權，讓欠稅夫妻當場傻眼。

國稅局表示，這對夫妻檔若想拿回保時捷，須以等值財產交換做為假扣押物品，或全額繳清欠稅；等行政救濟結束，若欠稅事實確定，兩夫妻又不繳稅，屆時保時捷將遭拍賣。

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  • 一對夫妻多年炒房獲利被補稅罰款，以信託規避補稅，保時捷名車被扣押。（資料照）

    一對夫妻多年炒房獲利被補稅罰款，以信託規避補稅，保時捷名車被扣押。（資料照）

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