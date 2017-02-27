外資續撤 中媒憂千萬工作不保
2017-02-27
〔編譯盧永山／綜合報導〕搜狐網報導，由於中國的生產成本提高、對外資的投資門檻升高、市場競爭加劇等因素，近年來外資不斷撤離中國，若這個趨勢持續下去，恐危及中國數千萬人的工作。
報導說，從新世紀以來，中國一直被譽為「世界工廠」，龐大的勞動力、廉價的土地資源和相對成熟的基礎設施，從世界各地吸引了大量資本，但近年來卻屢屢傳出外資撤離中國的消息。
例如，去年二月芬蘭諾基亞關閉上海金橋的廠房，去年九月美國花旗出售廣發銀行全數股份，去年五月台灣及成通訊關閉中國所有廠房；此外，今年一月美國希捷科技（Seagate）關閉蘇州廠房，裁員兩千人，麥當勞也將中國和香港店面的經營權賣給中國中信集團和凱雷集團。
外資在中國固定資產的投資暴跌也引發關注。根據統計，去年外資在中國固定資產的投資金額僅一二一一．九七億元人民幣（以下同，約合一八一．六億美元），較二○一一年的三二六九．八一億元暴跌六十二．九％。
而根據中國商務部的數據，今年一月中國實際使用（吸收）外資金額僅八○一億元，較去年同期下跌十四．七％，更讓外資撤離之說重新成為熱門話題。
根據中國官方估算，全部外資企業吸納的直接就業人口超過四五○○萬人，若外資撤離的趨勢持續下去，將危及這一龐大就業人口的生計。
報導分析，外資持續撤離中國，主要因為中國的生產成本升高，包括土地成本和勞工工資節節上漲，加上稅收優惠減少、中國各地提高外資投資門檻、市場競爭加劇等，使得外資在中國的投資報酬率越來越低。
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