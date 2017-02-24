北台購屋壓力 桃市最輕北市最重

2017-02-24

〔記者徐義平／台北報導〕《住展》雜誌發布北台灣各縣市新建案房價所得比，北市以逾33倍成為全台新建案購屋壓力最重的區域，新北市以約20倍排名第二；反觀桃園市新建案房價所得比為10.85倍，為北台灣購屋負擔最輕鬆的區域。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，桃園市工業產值全國第一，家庭可支配所得不亞於科技新貴濟濟的新竹地區，主要原因可能是電子科技業受到分紅費用化衝擊，科技新貴收入不如過去風光，加上新竹房價跌幅極小，購屋負擔降得不多。反觀桃園近兩年來新建案價格下修劇烈，各區跌幅約10％至20％，導致桃園市民購屋壓力大幅減輕。

北市購屋族要不吃喝33年

根據《住展》雜誌統計北台灣新建案房價所得比，台北市為33.3倍、新北市為20.25倍、桃園市為10.85倍、新竹地區為10.98倍、基隆為11.17倍、宜蘭為12.63倍。

根據行政院主計總處發布的數據，北台灣以台北市每戶家庭可支配所得（中位數）最高，約113.4萬元，但最近一季新建案均價也最高，每坪均價約83.9萬元；中位數房型的45坪標準三房，總價約3776萬元，每一家庭購屋所得比高達33.3年，代表要不吃不喝33.3年才能買一戶新屋。

北台灣家庭可支配所得第二高的桃園市，中位數約93.3萬元，新建案標準三房總價約1016萬元，房價所得比為10.85倍，是買新建案最輕鬆的縣市，購買新房負擔約莫是台北市民的1/3。

北台灣三都中，家庭可支配所得最低的是新北市，每戶約88.2萬元，比桃、竹地區還低，但新建案每坪均價39.7萬元，遠比桃、竹房價來得高，新建案房價所得比約20倍，購屋壓力指數僅次於台北市。

北台灣家庭可支配所得最低的則是基隆市，每戶約79.8萬元，較台北市少約33.6萬元，但因新建案均價約19.8萬元，房價所得比約11倍，為北台灣購屋壓力第三低的縣市，僅次於桃、竹。

外來資金讓宜蘭居第3高

何世昌指出，最讓人意外的是宜蘭縣，宜縣新建案房價所得比竟居北台灣第三高，約為12.6倍。宜縣購屋壓力升高的關鍵，在於可支配所得原本就不高，加上外來資金仍停泊在不動產中，房價依舊居高不下，導致購屋壓力節節攀高。