| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 財經

《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣

2017-02-24

如果有人用股價打6折、但是比淨值高出4成的價格買你的公司，這樣到底賣是不賣？這個問題，最近出現在一家台商—三汰-KY（4762）上，這家公司董事長去年因病去世，由於事發突然，且董事長小孩還小，導致無人接班，最後只好把公司出售。

只是這家公司宣布要賣掉在中國的主要營運主體時，股價還有60元，雖然淨值只有25元，但每股賣價卻僅有36元不到，引起市場議論紛紛，股價隔天當然也直接摜到跌停，小股東心裡的疑問當然就是—「你這公司只值36元嗎？」

翻開三汰財報，過去3年每年每股獲利都在4、5元左右，毛利率在50%上下，如果用36元賣，本益比只有7-9倍，掛牌以來均價大概在65元左右，只在董事長過世後，股價跌到50幾元，但36元不管怎麼看，好像都委屈了。

而且根據國內法規，三汰有義務將在外流通的股票買回，若以公告前30天均價來看，每股購回價格約是57元，根據櫃買統計，除了大股東跟董監事外，散戶持股約3成，若看三汰前天的公告，同意終止上櫃的董事還要負責這3成股票的買回，等於是買57元，到時候要用36元賣給外商，購回1張就賠2.1萬元，3成的三汰股票約5600張，董監事這部分要賠近1.2億元。

把這1.2億元平均分攤到剩餘的7成股權，等於每張大概要賠1萬元，相當於每股10元，換句話說，大股東跟董監事用36元賣只能實拿約25元，剛好等於這家公司的每股淨值，也就是說，如果可以用25元賣，大股東已經可以接受了，也或許在他們心中，少了董事長的公司，只能跳樓大拍賣了！（無尺碼）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台商 台股青紅燈
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.