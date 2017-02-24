《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣

2017-02-24

如果有人用股價打6折、但是比淨值高出4成的價格買你的公司，這樣到底賣是不賣？這個問題，最近出現在一家台商—三汰-KY（4762）上，這家公司董事長去年因病去世，由於事發突然，且董事長小孩還小，導致無人接班，最後只好把公司出售。

只是這家公司宣布要賣掉在中國的主要營運主體時，股價還有60元，雖然淨值只有25元，但每股賣價卻僅有36元不到，引起市場議論紛紛，股價隔天當然也直接摜到跌停，小股東心裡的疑問當然就是—「你這公司只值36元嗎？」

翻開三汰財報，過去3年每年每股獲利都在4、5元左右，毛利率在50%上下，如果用36元賣，本益比只有7-9倍，掛牌以來均價大概在65元左右，只在董事長過世後，股價跌到50幾元，但36元不管怎麼看，好像都委屈了。

而且根據國內法規，三汰有義務將在外流通的股票買回，若以公告前30天均價來看，每股購回價格約是57元，根據櫃買統計，除了大股東跟董監事外，散戶持股約3成，若看三汰前天的公告，同意終止上櫃的董事還要負責這3成股票的買回，等於是買57元，到時候要用36元賣給外商，購回1張就賠2.1萬元，3成的三汰股票約5600張，董監事這部分要賠近1.2億元。

把這1.2億元平均分攤到剩餘的7成股權，等於每張大概要賠1萬元，相當於每股10元，換句話說，大股東跟董監事用36元賣只能實拿約25元，剛好等於這家公司的每股淨值，也就是說，如果可以用25元賣，大股東已經可以接受了，也或許在他們心中，少了董事長的公司，只能跳樓大拍賣了！（無尺碼）