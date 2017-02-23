川普政府政策 IMF副主席力挺
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）第一副主席利普頓（David Lipton）表示，美國總統川普對世界貿易體系「不公平」的一些批評確實合理，例如中國在竊取西方企業的智慧財產權、補助國有企業出口等方面的行為就符合川普指控，他呼籲德國和其他歐洲領袖應認真看待川普政府的政策，和其「建設性交往」。
利普頓週二在柏林一場會議上表示，當前美國政府有責任創造公平競爭環境，為美國人民恢復一些平衡；儘管川普政府有些抱怨本身不合理，但部份批評帶有事實的成份，那些合理的擔憂應受到重視，不應全盤予以否定。
他指出，美國的經貿夥伴國應思考如何更具建設性地和華府打交道，力促廿國集團（G20）輪值主席國德國率先採取行動，「我們的目的在於，在美國（川普政府）評論有道理的地方，協助他們找到補救措施，透過合作的方式實現」。
利普頓表示，IMF職責在於「透過合作，提倡經濟穩定和成長」，對於川普政府推出的政策應平和、靜觀其變；當美國要求改變時，問題在於：應透過傳統途徑如G20的多邊討論，還是透過雙邊更衝突的方式來達成？相對於川普政府偏好以雙邊方式解決不平衡的問題，IMF更傾向以多邊主義解決全球化的負面影響。
川普及其貿易顧問納瓦洛認為美元過於強勢，日前曾指控中國、日本、德國涉及壓低本幣匯價，藉以增加其貿易競爭優勢。美國財長努勤週二也和IMF主席拉加德通話，表示期待IMF「誠實公正」提供匯率政策分析報告，對會員國提供有力的政策建議，以解決全球經貿失衡問題。IMF監督189個會員國匯率及其他經濟政策，並規定會員國必須「避免操縱匯率」，不得藉以取得不公平的競爭優勢。
另外，世界銀行新報告示警，政治不確定性正拖累貿易成長，全球經貿失衡及匯率劇烈波動，可能導致更強保護主義和貿易戰，恐使所有國家都淪為輸家，全球經濟籠罩陰霾；過去5年國際貿易的成長低於歷史趨勢，2016年成長率僅1.9%，為全球金融危機導致2009年貿易崩跌以來最低水準。
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