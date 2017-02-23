〈台股青紅燈〉一杯咖啡的成本

2017-02-23

統一星巴克最近調漲商品售價，最高漲幅近16%，引發不同角度討論，那到底1杯咖啡的成本是多少？根據調查，一杯咖啡的原物料成本占比僅約13%~18%，糖、奶及咖啡豆等成本波動，理應不是漲價的主要「藉口」；那統一星巴克為何要甘犯眾怒，背後原因若不是其它成本上揚扛不住，不然就是要維持高毛利，反正每杯多個5到20元，會上門的還是乖乖上門。

中國央視曾在幾年前「劍指」星巴克在中國賺太大，調查出星巴克1杯咖啡約用到20克咖啡豆，300毫升奶沫，加上糖包、紙杯等，1杯拿鐵咖啡的原物料成本不到人民幣5元，僅佔售價的18%；且還以美國、英國及印度售價相較，星巴克在中國售價高出美國35%、高出印度80%。

統一星巴克撇清這次漲價與勞基法修法無關，主因是原物料成本上揚，但以其占比僅18%，且國際咖啡豆行情下跌到2年多來低點，實難以說服消費者；那漲價主因是什麼？根據徵才資料，星巴克給打工族的時薪是貼近法定工資，隨著基本工資調漲，加上一例一休增加成本，且統一星巴克欲維持每年賺2個資本額的高獲利，這才是漲價的主因吧！

強國人（指中國人）對星巴克賺很大是不爽已久，台灣人這次也不爽了。但台灣消費者可選擇超商平價咖啡、且第2杯還半價，為何要買售價逾倍的星巴克？這或可用台股來比擬，1張400多萬元的大立光有人買、1張幾千元的雞蛋水餃股也有人投資，「品味」跟投資股票一樣，是願打願挨！（費特曼）