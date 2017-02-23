升值1.4分 台幣連2升

2017-02-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣昨呈現區間走揚格局，終場升值1.4分，以30.779元兌1美元作收，匯價連2升，台北及元太外匯經紀公司總成交量為12.05億美元。

外匯交易員表示，新台幣盤初受到台股上漲，以及主要亞洲貨幣彈升帶動，最高一度升抵30.7元價位，但隨著加權指數漲幅收斂，匯價升幅也縮小，終場僅以小升作收。

外匯交易員指出，本週適逢出口商月底作帳拋匯，預料將新台幣有一定程度支撐，短線維持易升難貶走勢機率高。