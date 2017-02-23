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亞太呂芳銘入主TBC過關

2017-02-23

〔記者楊綿傑／台北報導〕備受關注的亞太電信董事長呂芳銘以個人資金入主台灣寬頻通訊（TBC）案，昨國家通訊傳播委員會（NCC）裁定在附加22項條款之下通過此案。

前有中嘉案的失敗經驗，呂芳銘入主TBC格外引起各界矚目，一路歷經辦理專家諮詢會議、聽證會及公聽會等程序，昨再送進NCC委員會審議，最後雖決議通過，但要求履行22項「附負擔」。

NCC認為，業者不僅針對改善財務提出承諾，也具體承諾在今年第二季完成數位化，關閉類比訊號，提升相關服務升級，且為了避免引起媒體壟斷疑慮，呂芳銘本人也承諾不經營新聞台。

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  • 的亞太電信董事長呂芳銘（左）以個人資金入主台灣寬頻通訊。（資料照）

    的亞太電信董事長呂芳銘（左）以個人資金入主台灣寬頻通訊。（資料照）

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