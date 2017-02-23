異常冷清 名媛帝寶2度流標
2017-02-23
〔記者徐義平／台北報導〕僅相隔一週，「帝寶」再添一筆流標紀錄！名媛陸勝文持有帝寶的C棟21樓，昨再委託台灣金服二度標售，不過，此次並未公開底價，僅保證金小降400萬元，但開標現場較上週冷清許多，僅零星幾人在場，最終仍流標作收，讓該戶一週嚐了兩筆流標敗績。
據悉，屋主仍認為能夠順利標脫，因此與台灣金服每週標售一次，不過，此舉看在房地產業者眼中，可能是想透過持續標售作業進一步掌握買家名單，最後再採議價促成成交。
昨日標售的豪宅戶，坪數約262坪，第二次標售保證金為7100萬元，較第一次7500萬元，降低400萬元。台灣金服經理林雨利指出，此次底價仍採不揭示，並同步取消7.5億元的最低投標門檻，由買方決定該戶價值。不過，昨日開標現場較一週前標售時冷清，最終仍因無人投標而流標作收。
瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛指出，二度流標是因為總價仍高。以保證金回推，屋主仍期待以7億以上的價格標出。但放眼望去，總價7億以上的豪宅成交案件屈指可數，目前只有「皇翔御琚」3戶、「松濤苑」一戶，共4戶以8億總價之姿，傲視群雄，就連在「帝寶」本身也無這種紀錄。
而且市場觀望，在103年7月的皇翔御琚之後，已經有3年半沒再成交過超過7億豪宅，市場熱身不足，不會上場。
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