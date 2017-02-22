《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站

2017-02-22

彭博報導，荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）和豐田汽車（Toyota）合作，將在加州興建7座加氫站，使當地已上路的氫燃料電池（hydrogen fuel-cell）車能有更多地點可以加氫燃料，並協助加州政府更靠近達到2024年擴建100座零售加氫站的目標。加州目前共有25座加氫站。

為推廣使用「零排放」的氫燃料車，加州能源委員會正推廣民間興建加氫站，考慮對相關基礎設施興建給予補助金1640萬美元，其中殼牌和豐田就贊助了1140萬美元。豐田計畫2050年前揚棄傳統汽油引擎的汽車生產，轉往以銷售氫燃料電池車為大宗，但最大挑戰來自於當前可補充氫燃料的基礎設施仍不普遍。

殼牌也在戒除對石油的依賴，評估最快5年內用油需求達到高峰之後將會開始下滑；該公司在德、美經營6座加氫站，靠近倫敦希斯羅機場的第7座加氫站預計本月開幕。

（圖：彭博，文：編譯楊芙宜）