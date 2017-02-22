| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團報到全台轉濕冷 明晚低溫下探13度
 首頁 > 財經

《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站

2017-02-22

彭博報導，荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）和豐田汽車（Toyota）合作，將在加州興建7座加氫站，使當地已上路的氫燃料電池（hydrogen fuel-cell）車能有更多地點可以加氫燃料，並協助加州政府更靠近達到2024年擴建100座零售加氫站的目標。加州目前共有25座加氫站。

為推廣使用「零排放」的氫燃料車，加州能源委員會正推廣民間興建加氫站，考慮對相關基礎設施興建給予補助金1640萬美元，其中殼牌和豐田就贊助了1140萬美元。豐田計畫2050年前揚棄傳統汽油引擎的汽車生產，轉往以銷售氫燃料電池車為大宗，但最大挑戰來自於當前可補充氫燃料的基礎設施仍不普遍。

殼牌也在戒除對石油的依賴，評估最快5年內用油需求達到高峰之後將會開始下滑；該公司在德、美經營6座加氫站，靠近倫敦希斯羅機場的第7座加氫站預計本月開幕。

（圖：彭博，文：編譯楊芙宜）

廣告
  • （彭博）

    （彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加氫站 殼牌 氫燃料車 燃料車 零排放
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.