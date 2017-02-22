中、韓進口鍍面鋼品 我課5年反傾銷稅

2017-02-22

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部關務署表示，日前已作出終判，將對中、韓進口的鍍鋅製品、鋅合金扁軋鋼品，以及自中、韓、巴西、印度、印尼、烏克蘭等地進口的碳鋼鋼板，課徵5年反傾銷稅，並回溯至去年8月22日起課徵，稅率最低4.02％、最高80.50％。

關務署表示，包括中鋼在內的多家國內業者，去年初向財政部提出課徵反傾銷稅申請案，對象包括自中、韓進口的鍍鋅製品、鋅合金扁軋鋼品（常用於建材、運輸工業、家電等），以及自中、韓、巴西、印度、印尼、烏克蘭進口的碳鋼鋼板（常用於造船、壓力容器等）。

去年2月22日，關務署受理展開調查，8月22日初判認定，兩宗鋼品反傾銷案，確實都對國內產業造成實質損害，並存在反傾銷事實，對其先行課徵「臨時反傾銷稅」。日前終判結果出爐，確定拍板，對上述鋼品業者加徵5年反傾銷稅，並回溯至去年8月22日課徵，2021年8月21日落日。

另一方面，對中國進口卜特蘭水泥及其熟料課徵的反傾銷稅，去年屆滿5年終止。日前終判將續課反傾銷稅5年，期間為今年2月20日起，至2022年2月19日止，稅率維持在91.58％。