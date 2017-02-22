| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團報到全台轉濕冷 明晚低溫下探13度
 首頁 > 財經

中、韓進口鍍面鋼品 我課5年反傾銷稅

2017-02-22

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部關務署表示，日前已作出終判，將對中、韓進口的鍍鋅製品、鋅合金扁軋鋼品，以及自中、韓、巴西、印度、印尼、烏克蘭等地進口的碳鋼鋼板，課徵5年反傾銷稅，並回溯至去年8月22日起課徵，稅率最低4.02％、最高80.50％。

關務署表示，包括中鋼在內的多家國內業者，去年初向財政部提出課徵反傾銷稅申請案，對象包括自中、韓進口的鍍鋅製品、鋅合金扁軋鋼品（常用於建材、運輸工業、家電等），以及自中、韓、巴西、印度、印尼、烏克蘭進口的碳鋼鋼板（常用於造船、壓力容器等）。

去年2月22日，關務署受理展開調查，8月22日初判認定，兩宗鋼品反傾銷案，確實都對國內產業造成實質損害，並存在反傾銷事實，對其先行課徵「臨時反傾銷稅」。日前終判結果出爐，確定拍板，對上述鋼品業者加徵5年反傾銷稅，並回溯至去年8月22日課徵，2021年8月21日落日。

另一方面，對中國進口卜特蘭水泥及其熟料課徵的反傾銷稅，去年屆滿5年終止。日前終判將續課反傾銷稅5年，期間為今年2月20日起，至2022年2月19日止，稅率維持在91.58％。

廣告
  • 關務署對中、韓進口鍍面鋼品課5年反傾銷稅。（取自關務署官網）

    關務署對中、韓進口鍍面鋼品課5年反傾銷稅。（取自關務署官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反傾銷稅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：中、韓進口鍍面鋼品 我課5年反傾銷稅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.