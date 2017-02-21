三汰-KY子公司賣給美商

2017-02-21

〔記者陳柔蓁／台北報導〕抗氧化防鏽包裝與技術工程服務廠三汰-KY（4762）董事會通過，將旗下兩家子公司上海三汰包裝材料有限公司及多寶科隆防鏽材料（惠州），用2180萬美元現金價售予有上下游關係的美商Transcendia，待股票下櫃後，才會開始交易。

三汰-KY表示，因前董事長簡國濠去年驟逝，接班人培養不及，將引進國際經營人才。代理董事長暨總經理的劉芳榮指出，現在Transcendia提出非具法律拘束力之意向書、進入議價階段，再實地查核兩個月，預計4月28日股東常會討論下櫃事宜。