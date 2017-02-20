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趁人之危？中國海航成德銀第4大股東

2017-02-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國市值最大的德意志銀行近來因衰事連連，讓亟欲擴大海外版圖的中國企業有了可乘之機！根據德意志銀行日前公布的資料，中國海航集團已取得該行3.04%股權，購股金額估計超過7億歐元，成為該行第4大股東。

過去18個月，德意志銀行爆發連串醜聞，包括被控操縱利率指標遭美英主管機構處罰鉅款、誤賣衍生性商品、成立空殼公司逃漏稅、洗錢等，導致股票面臨2波沉重賣壓。一次是在去年2月，投資人擔憂該行得為高風險證券支付利息；另一次是在去年9月，投資人擔憂該行可能為了解決銷售問題抵押貸款證券所衍生的訴訟，向美國司法部支付天價和解金，最後必須申請政府紓困。

第2波賣壓導致德意志銀行股價在去年9月跌至30年來最低的9.9歐元，但自此之後股價就大幅反彈，因該行支付美國司法部的和解金低於預期，加上投資人對銀行股的信心因川普當選美國總統而有所改善。

上週五德意志銀行股價收在18.28歐元。

海航集團的金融子公司海航資本表示：「取得德意志銀行股權是我們資產管理成長策略的一環，為了符合這個策略與德國的股東揭露原則，我們今天公布持有德意志銀行被動股權3.04%。任何進一步指涉這項投資的本質或我們未來的意圖，都將是純屬臆測。」

海航資本指出，對德意志銀行的管理充滿信心，不排除未來會進一步增持，最終持股比重不超過10%。

德意志銀行目前的最大股東為貝萊德，持股比重達6.07%。另2名大股東是卡達皇室控制的2家投資基金，分別持有3.05%。

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  • 德國市值最大的德意志銀行近來因衰事連連，讓亟欲擴大海外版圖的中國企業有了可乘之機！根據德意志銀行日前公布的資料，中國海航集團已取得該行3.04%股權，成為該行第4大股東。 （彭博）

    德國市值最大的德意志銀行近來因衰事連連，讓亟欲擴大海外版圖的中國企業有了可乘之機！根據德意志銀行日前公布的資料，中國海航集團已取得該行3.04%股權，成為該行第4大股東。 （彭博）

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