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〈國際現場〉巴菲特併聯合利華遭拒

2017-02-20

「美國股神」巴菲特投資的食品大廠卡夫亨氏食品（Kraft Heinz）日前擬斥資1430億美元，收購英國和荷蘭合資的消費品公司聯合利華（Unilever），但遭後者以開價過低拒絕，但卡夫亨氏食品表示不會放棄。

聯合利華表示：「拒絕這項收購邀約是因為無論在財務上或策略上，看不到對股東有任何好處，也不認為有進一步討論的空間。」但卡夫亨氏食品在巴菲特和巴西私募股權業者3G Capital的加持下，將不計代價繼續提出收購邀約。

卡夫亨氏食品是巴菲特和3G持有的亨氏食品2015年與卡夫食品合併後成立，巴菲特和3G共持有新公司49%股權。旗下擁有諸多知名品牌的聯合利華，近年來則因在新興市場的業績下滑，股價始終低迷不振，加上英國脫歐導致英鎊兌美元貶值，讓卡夫亨氏食品有可乘之機。

若這筆交易最後能夠成交，將成為史上金額第2高併購交易，僅次於2000年英國電信業者沃達豐（Vodafone）以1830億美元併購德國同業Mannesmann。

（編譯盧永山）

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  • 巴菲特併聯合利華遭拒。（路透）

    巴菲特併聯合利華遭拒。（路透）

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