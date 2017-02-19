澳洲擬降公司稅 總理堅持銀行業適用
2017-02-19
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕澳洲政府計畫在二○二六年前將公司稅稅率由卅％降至廿五％，但澳洲國會議員要求把荷包滿滿的四大銀行排除在減稅範圍。澳洲總理滕博爾昨拒絕這項建議，他表示，理解議員擔憂銀行從消費者手中獲利的不當行為，但減稅應一體適用，各國向來都是如此。
澳洲銀行業近期一連串坑消費者的醜聞引發社會不滿，自由黨部分國會議員憤怒質疑四大商業銀行的廉潔及文化，要求應把這些豐厚獲利的業者排除在政府調降公司稅的計畫之外。根據路透報導，澳洲聯邦銀行、西太平洋銀行、澳盛銀行、澳洲國民銀行等四大銀行，上一會計年度合計淨利高達二九六．五億澳元（約七一一六億台幣）。
滕博爾週六在紐西蘭皇后鎮訪問時表示，公司稅必須各領域企業都一致，「在一產業和另一產業間區分，這樣的措施並不實際。我不知道迄今在任何國家是否曾有這樣的做法」；但他承諾，會打擊銀行業不當行為。獨立智庫澳洲協會（The Australia Institute）研究指出，四大銀行業者未來十年可從減稅中獲利七十四億澳元。
澳洲證券和投資委員會去年十月公布「財務忠告：收費卻沒有服務」報告，揭露澳洲四大銀行已被下令歸還給消費者的退費或補償金高達一．七八億澳元，因為消費者尋求財務建議時，被不公平地過高索價；此外，澳洲銀行業還因被揭露操縱利率、持續未告知顧客有關官方利率降低的消息，形象大傷。
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