跨境電商逃稅 財部修法查緝
2017-02-19
〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於中國賣家透過臉書廣告銷售產品給台灣消費者，財政部官員表示，貨品從國外進口時，海關會依規定代徵營業稅及關稅，若有「化整為零」等逃漏稅行為，將會加強查緝；去年更完成修法，讓頻繁進口者無法再適用三千元以下免稅的規定。
化整為零逃漏稅 加強查緝
財政部官員說明，不論是中國淘寶網或臉書上的賣家，賣的多是實體商品，商品進口時一定會經過海關，只要商品價格超過三千元以上，海關就會依規定代徵營業稅及關稅。不過，實務上可能有「化整為零」等逃漏稅行為，這部分海關會加強查緝，過去幾年都將淘寶網等跨境交易逃漏稅列為查緝重點。
至於境外電商銷售貨品給國內消費者是否要繳納所得稅？財政部官員表示，企業在境外銷售貨物，依照國際慣例，屬於國際貿易的一環，外國店家的所得稅課稅權在母國，就像台灣電商將商品賣到國外，所得稅課稅權也是屬於我國國稅局，這種課稅權分配已是國際共識。
不過，財政部官員表示，目前網路交易盛行，對於傳統課稅方式造成挑戰，但主要挑戰是在跨境「無形勞務」的課稅掌握，例如遊戲點數、音樂串流服務、貼圖等跨境交易。
財政部官員指出，為解決上述問題，去年已跟進國際做法，要求在台銷售無形勞務給一般消費者的跨境電商，只要年銷售額超過四十八萬元，就必須在國內辦理營業登記並繳稅，而且與國內電商一樣，必須負起代徵營業稅的義務，新制將於五月一日上路。
官員表示，對於網路交易課稅問題，世界各國的稅捐機關多認為，傳統的營業稅課稅方式應該改變，特別是在無形勞務部分，以鞏固稅基；但所得稅課稅方式是否必須轉變，目前看法相當分歧，所以暫不適宜修法，後續會持續關注國際趨勢發展。
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