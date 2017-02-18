三星衰事多 台廠喘口氣
2017-02-18
記者高嘉和／特稿
韓國大型集團的運作模式多以企業領導人為中心，三星集團少主遭羈押，就算被稱為三星集團「管制塔台」、李在鎔「導師」的三星電子副會長崔志成可望暫接集團，但三星制定策略、戰略性方針，很可能會被延期或擱置；或許，可讓與三星高度競爭的我國台積電、鴻海集團等，稍微喘口氣。
打同業小報告 郭董怒批小人
六年前，三星被台積電董事長張忠謀形容僅是「雷達上一個小點」，但在南韓政府支持下，且三星挖角台積電在FinFET技術（鰭式場效電晶體）研發大將梁孟松等人，威脅明顯增強。張忠謀昨坦言，三星已是激烈的競爭對手；還說對於競爭對手，不方便多講，因每次講甚麼，競爭對手馬上就會知道。
雙方競爭有如中國古代的三國；台積電先前在十六奈米製程落後三星，就是內部「策略上的決定」，最終從iPhone 6S的A9處理器上，就可看出台積電「高招」，代工的生產效能優於三星；雙方最新的戰場更推演到下一代的七奈米製程。
鴻海集團董事長郭台銘「討厭」三星，更是溢於言表。雙方結下樑子始於面板產業競爭，二○一○年三星、ＬＧ、奇美電、友達遭歐盟調查「操縱面板價格」一案，除了三星外，全遭罰鉅款，讓剛併購奇美電的群創大股東郭台銘苦吞損失，因而怒指三星是「打小報告的小人」，啟動他「打倒三星」的終極目標計畫。
近來雙方因夏普ＳＤＰ不再供應面板給三星，再度槓上，三星不滿的告上國際商會（ＩＣＣ），要求夏普、ＳＤＰ和經銷商黑田電氣賠償鉅款；鴻海與三星的樑子是越結越大。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 八仙塵爆傷患陳萬坤 挑戰鐵人三項
- 模擬總統撤離 黑鷹首降國防部
- 鍾瑤扮正義魔人 苦練罵髒話
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 《觀察筆記》原形畢露
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐
- 馬嘉伶比基尼初體驗 曬嫩肉壓力大
- 屏縣體育場跑道少2米 獲5千萬整修
- 轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說
- 大寮幼兒園疑虐童 家長、老師互控
- 獅戰力佈局 蔗總想好了
- 萬鈞計畫 確保元首安全
- 掩埋場變太陽能電廠 全國首座啟用
- 日月潭伊達邵商圈 新舊路燈雜亂
- 莊凱勛撞車 只賠兩百元
- 金正男遇刺第4名嫌犯被捕 持有北韓護照
- 閨密案延燒 三星少主收押
- 國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 如朕快殺青 李國毅不捨連俞涵
- SBL》Key man 陳順詳 三分球投8中5
- 水鴨屍有2病毒 官田水雉園區休園14天
- 〈感覺紀事簿〉暖冬日光
- 〈家禽禁運禁宰〉傳統市場恐漲 大賣場不漲
- 柯爾壞壞 明星賽預告「杜魏大和解」
- 台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」
- 石「猿」島練功有成 逆轉狂虐韓大學
- 「館中有福德宮」 桃園首座公有廟宇開光
- 停機車將收費 林鳳營火車站違停多
- 湖口遭棄大批死雞 竹縣府抓禍首
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Women’s League records all in: MOI
- 天乾物燥 新埔公墓火警一週九起
- 《中英對照讀新聞》Austrian authorities seeking Hitler double seen around birthplace 奧地利當局尋找希特勒出生地附近被看到的分身
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三星衰事多 台廠喘口氣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分