三星衰事多 台廠喘口氣

2017-02-18

記者高嘉和／特稿

韓國大型集團的運作模式多以企業領導人為中心，三星集團少主遭羈押，就算被稱為三星集團「管制塔台」、李在鎔「導師」的三星電子副會長崔志成可望暫接集團，但三星制定策略、戰略性方針，很可能會被延期或擱置；或許，可讓與三星高度競爭的我國台積電、鴻海集團等，稍微喘口氣。

打同業小報告 郭董怒批小人

六年前，三星被台積電董事長張忠謀形容僅是「雷達上一個小點」，但在南韓政府支持下，且三星挖角台積電在FinFET技術（鰭式場效電晶體）研發大將梁孟松等人，威脅明顯增強。張忠謀昨坦言，三星已是激烈的競爭對手；還說對於競爭對手，不方便多講，因每次講甚麼，競爭對手馬上就會知道。

雙方競爭有如中國古代的三國；台積電先前在十六奈米製程落後三星，就是內部「策略上的決定」，最終從iPhone 6S的A9處理器上，就可看出台積電「高招」，代工的生產效能優於三星；雙方最新的戰場更推演到下一代的七奈米製程。

鴻海集團董事長郭台銘「討厭」三星，更是溢於言表。雙方結下樑子始於面板產業競爭，二○一○年三星、ＬＧ、奇美電、友達遭歐盟調查「操縱面板價格」一案，除了三星外，全遭罰鉅款，讓剛併購奇美電的群創大股東郭台銘苦吞損失，因而怒指三星是「打小報告的小人」，啟動他「打倒三星」的終極目標計畫。

近來雙方因夏普ＳＤＰ不再供應面板給三星，再度槓上，三星不滿的告上國際商會（ＩＣＣ），要求夏普、ＳＤＰ和經銷商黑田電氣賠償鉅款；鴻海與三星的樑子是越結越大。