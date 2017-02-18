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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多

2017-02-18

〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓法院週五凌晨正式批准逮捕三星集團「皇太子」李在鎔（Lee Jae-yong），不過，按照過去經驗來看，南韓司法界對財閥罪犯抱持較寬容態度，常以對國家經濟的貢獻為由改判緩刑，分析師認為即使李在鎔被捕，對三星影響仍有限。

李在鎔父親李健熙曾因逃稅和侵占公款被定罪，但最後只被判三年緩刑及一億美元罰款；包括現代汽車會長鄭夢九、「ＣＪ集團」會長李在賢、韓華集團會長金升淵及鮮京集團會長崔泰源都曾遭判刑入獄，但是最終都會出現在總統特赦的名單之中。

入獄最久的鮮京集團會長崔泰源，在獄中時鮮京高層探監一千七百次，照常管理公司業務，ＳＫ海力士社長朴星昱也曾表示，帶著財報去見獄中的崔泰源；二○一四年時，崔泰源甚至還在獄中出讓手上鮮京集團旗下ＩＴ服務商ＳＫＣ＆Ｃ的四．九％股權給鴻海。

韓國投資管理公司（Korea Investment Management）分析師鄭尚鎮（音譯，Jung Sang-jin）指出，李在鎔被捕後，長期來看對三星電子股價影響有限，從過去經驗來看，其他南韓財閥被捕，公司仍可正常營運，幾乎沒有任何影響，至於在短期內，三星股價可能遭衝擊，但主要是因為前陣子三星股價漲了許多。

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  • 三星集團（Samsung）實際經營舵手少主李在鎔因涉南韓總統朴槿惠「閨密門」行賄案而遭收押。（法新社）

    三星集團（Samsung）實際經營舵手少主李在鎔因涉南韓總統朴槿惠「閨密門」行賄案而遭收押。（法新社）

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