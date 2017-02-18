三星老臣︰停下每件事 全力救少主

2017-02-18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕三星集團（Samsung）實際經營舵手少主李在鎔因涉南韓總統朴槿惠「閨密門」行賄案而遭收押，集團面臨成立七十九年以來最大權力真空危機，必須靠有卅年經驗老臣輔佐，來渡過難關。該集團「二把手」副董座崔志成領導的戰略辦公室主管指出，「每件事都停下來」，注意力都放在檢方調查，啟動的應急方案由崔全權掌控。

主宰南韓經濟 被稱三星共和國

李在鎔祖父李秉喆一九三八年在大邱市以一家寒酸雜貨店起家，一九六○年代企業版圖已橫跨肥料、紡織、保險和電子業，迄今三星集團大到可主宰南韓經濟，被戲稱為「三星共和國」。不過，李氏創辦家族三代人也多次面臨逃稅和行賄政府官員等的指控，官司不斷。

李秉喆公司生產肥料的單位曾被查獲走私人工糖精，他本身被控涉計畫以收益分享方式來行賄政客，最後以「捐獻」方式免去牢獄之災，二兒子卻被關了半年，三兒子李健熙（李在鎔父親）也在繼承事業後，曾被控和南韓其他企業老闆行賄當時總統盧泰愚，被判二年緩刑。李健熙後續因行賄、逃稅、操作子公司股票發行價等爭議不斷遭檢方調查，迄二○○九年才獲得特赦，二○一○年重回集團掌權。

李在鎔步上祖、父兩代後塵，卻首次遭到收押。分析師認為在眾多老臣輔佐下，雖不致影響日常運作，企業形象卻已大傷，公司戰略決策、人事晉升變動都受阻礙；首爾ＩＢＫ證券公司分析師李承宇（音譯）表示，三星集團展開複雜重組之際，李卻涉及賄賂案，該集團在尋求海外併購等長期投資上恐暫時縮手。