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中辦︰中石化應依約尋求法律途徑

2017-02-18

〔記者黃佩君／台北報導〕中石化控訴中辦偏袒外商，中辦表示，雙方當初合資協議指定獲少數股權者為董座，而後雙方各以技術性手段阻擋對方，中石化應依當初合資協議尋求法律途徑；若經濟部未依法處理偏袒本企，也會遭批讓外資投資卻步。

據了解，中普成立於20年前，為美商普萊克斯與中石化合資，由中石化持股49%、普萊克斯持股51%，據稱合約內認定由中石化方派人擔任董座。但歷經首輪10年、之後5年換約，到第15年時雙方已有摩擦，各自尋求技術性手段阻擋對方。

中辦也表示，普萊克斯掌握到董事長當然失效狀況，1月13日提出自行召集臨時股東會，要求討論3項議案，包括解散公司、變更公司章程及改選董事監察人。中辦考量公司目前經營正常，顧及雙方和諧及參考之前法院判例，並未允許解散公司納入議案；若偏袒美商，不會如此處理。

對「公親變事主」，中辦坦承當初合約設計恐即是糾紛之源，但中辦僅能依法辦理，而美商持股佔多數，也掌握關鍵資料，若依正常公司登記程序較有優勢；中石化若認為仍應照合約走，應以當時雙方合資協議尋求法律途徑。而若官方未依法處理形同偏袒本企，也會遭批讓外資投資卻步。

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  • 中石化投資的中普氣體爆發經營權爭奪危機。（記者張慧雯攝）

    中石化投資的中普氣體爆發經營權爭奪危機。（記者張慧雯攝）

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