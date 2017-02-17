加碼40億 福特六和擴大在台投資

2017-02-17

〔記者楊雅民／台北報導〕福特六和汽車今年在台邁入45週年，福特六和總裁朱忠園表示，將斥資40億元加碼投資台灣市場，同時導入One Ford策略中型房車Ford Escort在台生產。

朱忠園表示，福特六和汽車斥資40億元，用於產品計畫與上市投資、生產設備更新及生產流程智慧化，在製造廠設備更新與優化方面，將完成包括塗裝、車身、裝配、物流等製造工藝提升計畫，精進造車品質。

這項重大投資將持續確保在One Ford全球策略下，台灣擁有與全球Ford一致的高品質、高彈性、智慧化的製造能力，也讓台灣在Ford全球分工體系的重要性日益增加。

他並指出，福特六和預計導入備受矚目的Ford Escort，在旗下休旅車、小型房車、中型房車、皮卡、性能車、商旅車等豐富車型外，並將新增中型房車級距新選擇。

Ford Escort為One Ford策略下發展的車款，採用全球共用C-Car底盤、由福特全球設計團隊操刀，將會是最貼近廣大消費者的中型房車。