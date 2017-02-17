打入台積電供應鏈 京鼎今年營運增溫

2017-02-17

〔記者洪友芳／新竹報導〕鴻海（2317）旗下設備商京鼎（3413）是設備龍頭廠應用材料的代工主要廠商之一，繼去年營收與獲利雙雙創下新高之後，也看好今年半導體設備市場與營運成長性，並積極衝刺半導體微污染防治系統業務，傳出打入台積電（2330）廠務供應鏈，有助今年整體營運再挑戰新高。

受惠半導體設備與集團面板自動化設備下單強勁，京鼎去年第四季營收達21.31億元，本業與業外獲利可望超越第三季的2.62元，創單季獲利新高可期。京鼎除了去年營收達78.38億元創新高之外，獲利也可望創新高，法人估每股盈餘將逾8.5元，連續3年創歷史新高可期。

京鼎表示，全球半導體業持續擴產，尤其中國更是積極投資興建晶圓廠，該公司整體營收中約有5成5比重來自半導體設備，訂單來自全球某大廠系統代工。根據市場調查預估，今年全球半導體設備產值約達440億美元、年增11％，京鼎內部估自家可望成長13％至15％，挹注營運可期。

京鼎今年少了集團面板自動化設備的大單挹注，成長動能寄望半導體設備模組代工之外，還有半導體系統設備模組的備品與防污系統，其中，半導體系統設備模組的備品今年貢獻營收估計可由去年2％倍增至約4％；污水監控系統與微污染防治系統也是成長動能，約可占營收倍增至10％。業界傳出京鼎微污染防治系統已打入台積電中科12吋廠廠務供應鏈，公司則不願對此評論。