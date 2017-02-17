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宸鴻去年每股虧損4.27元 今年拚每季都要獲利

2017-02-17

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）去年第四季本業再度轉虧，但受惠於業外收益，每股稅後盈餘0.89元，只是2016年仍以虧損收場，每股稅後虧損4.27元；展望今年，總經理鍾依華則定下目標，「今年每季營收都高於去年同期，每季都要獲利」。

其中，今年第一季仍有來自處分宸展股權獲利約3.8億元及平潭島土地出售5.6億元可入帳，TPK財務長劉詩亮預估，今年首季營收較去年第四季衰退幅度將低於1成，營業利益率目標1％；換言之，今年首季本業大概在損平之間，但業外挹注高達9.4億元，每股稅後盈餘貢獻約2.71元。

劉詩亮表示，今年會是相當樂觀的一年，上半年平板還有二合一筆電產品，將是主要營收成長動力來源，下半年則可期待蘋果iPhone新機效應，季節性因素不會像去年那麼大；經過2014-2015年兩年的組織改造後，希望今年開始，所有主要產品線都可以獲利。

根據TPK目標，上半年毛利率希望能達6％至7％，營業利益率1％至2％；下半年在產品組合有更多新產品投產後，公司希望旺季時毛利率可接近兩位數，營業利益率挑戰4％至5％。

為了蘋果下半年採用AMOLED面板的iPhone新機，TPK今年資本支出也較去年成長，初估有47億元，其中8成用在3D Touch感測器。

TPK去年第四季因客戶穿戴式裝置出貨未如預期，加上產能利用率低於第三季、為留住員工而祭出激勵獎金等，使得第四季營收247.24億元，季減5.5％，毛利率5.5％也低於第三季的9.6％，代表本業獲利的營業利益率再度轉負；但因處分轉投資公司宸展及認列莫蘭蒂風災損失的保險收入，使得TPK去年第四季稅後盈餘2.96億元，每股稅後盈餘0.89元。

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  • TPK-KY宸鴻去年每股稅後虧損4.27元。（記者陳梅英攝）

    TPK-KY宸鴻去年每股稅後虧損4.27元。（記者陳梅英攝）

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