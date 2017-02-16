研發治癌藥 上毅與島津製作所結盟

2017-02-16

〔記者陳永吉／台北報導〕國內上毅生技昨天宣布，與日本島津製作所簽署合作協議書，將引進島津製作所的Lactosomes奈米顆粒藥物傳導技術，共同開發治療癌症的新藥。

上毅生技董事長吳英杰表示，島津製作所的Lactosomes奈米顆粒藥物傳導技術可以增強藥物的療效，並減少不良的副作用，目前上毅已經選定幾種癌症候選藥物，根據既定規劃，開始初期的研發工作。

上毅指出，島津製作所成立於1875年，總部位於日本京都，目前擁有1.1萬名員工，年營收超過新台幣1000億元，是一家歷史悠久、在醫療儀器設備及實驗分析儀器領域，領先業界的日本公司。

至於上毅生技則成立於2013年底，總部位於台北內湖，目前主要業務在於研發治療癌症及免疫疾病的藥物。該公司2015年與財團法人生物技術開發中心（DCB）及國家衛生研究院簽署了新穎的單株抗體HuL001技轉合約，目前HuL001正進行臨床前試驗，預計2018年可以進入臨床一期試驗。