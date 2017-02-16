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京東方OLED面板 蘋果評估採用
2017-02-16
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博引述消息報導，蘋果公司正和中國最大面板廠京東方討論為未來iPhone供應有機發光二極體（OLED）螢幕的事宜；蘋果數月來一直在測試京東方的AMOLED（可撓式主動有機發光二極體）螢幕，但尚未決定是否把其加入蘋果供應商行列；雙方協商仍在初步階段，京東方已砸大錢在蓋2座AMOLED面板廠，目標在為2018年或之後的供貨預作準備。
知情人士指出，蘋果未來iPhone搭載的次世代顯示器迄今年底都是由三星顯示器（Samsung Dispaly）獨家供應；如果蘋果未來擴大使用OLED，須有更多供應商，日本及南韓其他面板廠都傳出獲蘋果接洽。京東方主要生產電腦和電視用螢幕，如果在眾多日韓廠間首先被選為蘋果OLED面板供應商，可謂一大勝利。
在全球OLED面板短缺之際，蘋果正在探索其他可能供貨的選項，接下來幾代iPhone手機準備採用色彩更銳利及更節能的螢幕科技，趕上競爭對手三星和華為。蘋果和京東方都不願評論相關報導。
京東方正大砸近1000億人民幣，在四川省成都、綿陽興建2座OLED面板廠；其成都廠預計今年夏天啟用、綿陽廠預計2年後開始生產，產能最快要到今年底或明年第2季才能開出，將無法趕上今年秋季預期推出新款iPhone出貨。
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