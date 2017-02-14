越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難

2017-02-14

高爐運轉 遙遙無期

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕越南鋼鐵業者和發鋼鐵集團（Hoa Phat Steel）正躍升為越南鋼鐵業的主力，該集團2月6日獲准在中部廣義省（Quang Ngai）興建年產400萬公噸的一貫作業高爐煉鋼廠，此廠址是台灣義聯集團過去計畫建廠廠址，據台灣鋼鐵業人士表示，越南政府有意扶植本土鋼廠興建，台塑越鋼運轉許可執照發放遙遙無期，一旦和發鋼鐵建廠完成，台塑越鋼將面臨更險惡的經營挑戰。

僅煉焦、熱軋廠啟動

台塑越鋼的高爐目前不能啟動，只有煉焦及熱軋工廠可以運轉，中鋼去年底運送30萬噸扁鋼胚去越南試軋，對於何時高爐可以點火，中鋼及台塑的人員三緘其口。

和發集團在官網上表示，該煉鋼廠擬以每年200萬公噸的2個階段來興建，生產平板鋼和長條鋼產品，預計建廠時間約4年，成本60兆越南盾（26.5億美元）。該公司未說明何時啟用。

和發鋼廠 廣聯舊址

和發聲明還指出，越南總理阮春福在1月25日同意放行該公司建廠計畫後，廣義省2月6日授予其投資執照；該案為「繼承」廣聯鋼鐵（Guang Lian Steel）在該省已陷「停滯」的鋼廠計畫。廣聯鋼鐵即是林義守所提計畫，是越南第2大的鋼廠投資案，僅次於台塑集團於河靜省永昂經濟區投資的100億美元港口和鋼廠計畫。

廣聯鋼鐵2006年由台灣聚亨集團旗下泰聚亨（Tycoons Worldwide）及Jian Steel and Iron集團合資10億美元，在越南廣義省投資設立，2007年增資至30億美元，由義聯集團買下90%股權後於同年10月動工。

越南媒體報導，過去10年來廣聯煉鋼廠興建計畫一直沒有什麼進展，去年7月當地官方要求越南中央政府收回該預計年產能500萬公噸的廠區土地337公頃，去年9月廣聯鋼鐵的投資執照被收回，讓越南和發鋼鐵可承接。

和發鋼鐵公布數據顯示，去年營收增加34%至約15億美元，稅後盈餘更大增89%至2.92億美元，生產的鋼品年增3成至180公噸，越南市占26%，鋼筋銷售占7成、鋼線材占3成。