越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難
高爐運轉 遙遙無期
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕越南鋼鐵業者和發鋼鐵集團（Hoa Phat Steel）正躍升為越南鋼鐵業的主力，該集團2月6日獲准在中部廣義省（Quang Ngai）興建年產400萬公噸的一貫作業高爐煉鋼廠，此廠址是台灣義聯集團過去計畫建廠廠址，據台灣鋼鐵業人士表示，越南政府有意扶植本土鋼廠興建，台塑越鋼運轉許可執照發放遙遙無期，一旦和發鋼鐵建廠完成，台塑越鋼將面臨更險惡的經營挑戰。
僅煉焦、熱軋廠啟動
台塑越鋼的高爐目前不能啟動，只有煉焦及熱軋工廠可以運轉，中鋼去年底運送30萬噸扁鋼胚去越南試軋，對於何時高爐可以點火，中鋼及台塑的人員三緘其口。
和發集團在官網上表示，該煉鋼廠擬以每年200萬公噸的2個階段來興建，生產平板鋼和長條鋼產品，預計建廠時間約4年，成本60兆越南盾（26.5億美元）。該公司未說明何時啟用。
和發鋼廠 廣聯舊址
和發聲明還指出，越南總理阮春福在1月25日同意放行該公司建廠計畫後，廣義省2月6日授予其投資執照；該案為「繼承」廣聯鋼鐵（Guang Lian Steel）在該省已陷「停滯」的鋼廠計畫。廣聯鋼鐵即是林義守所提計畫，是越南第2大的鋼廠投資案，僅次於台塑集團於河靜省永昂經濟區投資的100億美元港口和鋼廠計畫。
廣聯鋼鐵2006年由台灣聚亨集團旗下泰聚亨（Tycoons Worldwide）及Jian Steel and Iron集團合資10億美元，在越南廣義省投資設立，2007年增資至30億美元，由義聯集團買下90%股權後於同年10月動工。
越南媒體報導，過去10年來廣聯煉鋼廠興建計畫一直沒有什麼進展，去年7月當地官方要求越南中央政府收回該預計年產能500萬公噸的廠區土地337公頃，去年9月廣聯鋼鐵的投資執照被收回，讓越南和發鋼鐵可承接。
和發鋼鐵公布數據顯示，去年營收增加34%至約15億美元，稅後盈餘更大增89%至2.92億美元，生產的鋼品年增3成至180公噸，越南市占26%，鋼筋銷售占7成、鋼線材占3成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- 15黑板樹遭砍 公親寮追凶
- 氣象局預報主任 鄭明典請調
- 除夕燒死父母 冷血逆子判死
- 02/14 各報重點新聞一覽
- 竹、高水情「緊」報 苗中嘉南也不妙
- A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲
- 賞櫻遊覽車「腰斬」 乘客遭磨死...屍橫遍野！
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 武陵賞櫻一日遊往返逾14時 駕駛累翻了
- 「還要再觀察」 熱比婭暫緩訪台
- 防堵禽流感 市府加強禽場消毒 取締私宰
- 老人日照中心 彰縣2鄉場地碰壁
- 美國神經權威闖紅燈遭撞死 司機有罪
- 愛在紐約蔓延─情人節浪漫提案
- 曾國城Follow me這樣玩 被黃嘉千揪著耳朵走
- 加總理訪川普 盼促進兩國經貿關係
- 國防部：今年5月仍有實兵操演
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 《自由廣場》評「不待命、直接射擊」空拍機
- 遊覽車事故 林全探視傷者：會做適當檢討
- 《葛萊美獎》小賈嫌過氣不屑參加 肯伊抗議白忙缺席
- 新竹縣市營養午餐 試辦四章一Q上路
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 蝶戀花導遊出事前才曬櫻花照 親友臉書留言祈福
- 女子從6樓頂跳下 倒在2樓雨棚
- 受傷遊客︰車突然不穩 就翻了
- 抵觸伊斯蘭教 巴基斯坦禁止西洋情人節
- 愛上說故事 萬里圖館夫妻檔講了10年
- 王明仁談地震預測 怨氣象局否定
- 普門「后」勁強 籃板得加強
- 《中英對照讀新聞》First-born children ’more intelligent’ due to extra mental stimulation from parents－第一胎生的小孩「更聰明」，因為來自父母的額外心理刺激
- 老二媽西屯省親故事 公所印書傳承
- 西嶼鬧元宵 外垵漁火3天不滅
- 里長座談次數減 績優里長停辦
- 社論》何止軍事部門需要兵推？
- 南山問鼎2連霸 罰球「準星」是隱憂
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
標題：越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email