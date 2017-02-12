美日可望簽FTA 美中走向對抗

2017-02-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普近日先後和中國國家主席習近平通話、和日本首相安倍晉三會商。政治風險顧問機構歐亞集團總裁布瑞莫（Ian Bremmer）接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問表示，美國將和日本發展較過去更強的雙邊關係，兩國可望簽訂自由貿易協定（ＦＴＡ），同時美國可能和中國走向對抗之路。

布瑞莫評估，美國終將和一些最親近盟邦發展具有深刻意涵的較佳關係，可能性相當大；但美國和其他國家直接對抗的可能性也很大，例如川普主要策士巴農（Stephen Bannon），就相信美中無可避免將發生直接衝突。

巴農曾指出，以美國為首的西方基督教文明，正受伊斯蘭教和中國等兩大威脅，未來五至十年，美中「毫無疑問」會在南海開戰。布瑞莫說，如果你相信巴農論點，絕對希望衝突來得早一點，在美國仍比中國更強盛之際，而非中國成為世界第一大經濟體後。

他認為，安倍已做了「無論如何都將押寶美國」的重大決定，美日關係在川普任內將越來越「暖」，比歐巴馬總統任內更佳，兩國一定會簽ＦＴＡ。

高盛︰美中貿易衝突無可避免

高盛集團經濟學家狄爾頓（Andrew Tilton）等則警告，近來川普論調顯示，美中貿易戰逐漸逼近，不論是「小規模」零星衝突，如把中國列為「匯率操縱國」、針對特定產品課徵關稅，或「大範圍」全面開打，如對所有中國產品課徵關稅，美中貿易衝突對抗可能無可避免。