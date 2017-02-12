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美日可望簽FTA 美中走向對抗

2017-02-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普近日先後和中國國家主席習近平通話、和日本首相安倍晉三會商。政治風險顧問機構歐亞集團總裁布瑞莫（Ian Bremmer）接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問表示，美國將和日本發展較過去更強的雙邊關係，兩國可望簽訂自由貿易協定（ＦＴＡ），同時美國可能和中國走向對抗之路。

布瑞莫評估，美國終將和一些最親近盟邦發展具有深刻意涵的較佳關係，可能性相當大；但美國和其他國家直接對抗的可能性也很大，例如川普主要策士巴農（Stephen Bannon），就相信美中無可避免將發生直接衝突。

巴農曾指出，以美國為首的西方基督教文明，正受伊斯蘭教和中國等兩大威脅，未來五至十年，美中「毫無疑問」會在南海開戰。布瑞莫說，如果你相信巴農論點，絕對希望衝突來得早一點，在美國仍比中國更強盛之際，而非中國成為世界第一大經濟體後。

他認為，安倍已做了「無論如何都將押寶美國」的重大決定，美日關係在川普任內將越來越「暖」，比歐巴馬總統任內更佳，兩國一定會簽ＦＴＡ。

高盛︰美中貿易衝突無可避免

高盛集團經濟學家狄爾頓（Andrew Tilton）等則警告，近來川普論調顯示，美中貿易戰逐漸逼近，不論是「小規模」零星衝突，如把中國列為「匯率操縱國」、針對特定產品課徵關稅，或「大範圍」全面開打，如對所有中國產品課徵關稅，美中貿易衝突對抗可能無可避免。

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  • 日本首相安倍晉三和美國總統川普達成深化雙邊及區域經貿關係的共識。（法新社）

    日本首相安倍晉三和美國總統川普達成深化雙邊及區域經貿關係的共識。（法新社）

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