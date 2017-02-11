名人房產淪法拍 背後都有故事
〔記者徐義平／台北報導〕不少名人台前風光，一旦財務出現問題，都難逃資產遭法拍的無情對待；法拍業者分析，法拍市場上演的不少名人資產蒙難記，背後主因當然都是欠債，但有的是自身財務問題，有的則是難以啟口，幫親人背負債務連帶保證責任。
綜藝天王、金控董娘 都曾現身
根據寬頻房訊統計，二○一三年至今有不少知名的資產落入法拍市場，包括新光金控董娘許嫺嫺、「綜藝天王」吳宗憲，還有台北市議員吳志剛、新北市議員李婉鈺都曾出現在法拍公告上。
近年法拍市場的常客以「社交名媛」吳麗玲最多資產遭到法拍，光是台北市就有四件豪宅遭到處分，包括信義計畫區「台北信義」、「寶徠花園廣場」、中山區豪宅「貝森朵夫」、中正區豪宅「元大一品苑」等，四標的一拍時合計總底價高達約八億一六○四萬元，最終全數拍定，拍定總金額約六億八五九○萬元，被法拍界冠上「法拍名媛」的稱謂。
法拍名人裡頭身價最高屬新光金控董娘許嫺嫺，除擔任新光建設董事長外，還擔任盈盈投資、新光海洋、東盈投資、朋進股份、東田投資、閒達有限及新誠投資等十餘家企業負責人，其先生吳東進主導的新光金控集團，根據其年報，合併資產總規模達二．五兆餘元、淨值破千億元，身家相當驚人。
前年時，許嫺嫺名下的北市瑞安街豪宅「新光瑞安傑仕堡」十二─一樓遭到法拍，底價達一．六億餘元，原本預計二○一五年八月十四日執行第一次法拍，還未到法拍日期便撤拍；據了解，她是當了父親的連帶保證人，為父背債。
廣告名人也不少 還有葉兩傳
近期是以廣告鬼才范可欽資產遭到法拍最受到矚目，無獨有偶，另一位廣告奇才葉兩傳，曾以製作「開喜婆婆」廣告而紅極一時，其持有的資產北市信義區名宅「台北高峰會」八樓，在二○一三年底時遭到法拍，最終在隔年二拍以一億四五○○萬元拍定。
藝人中以「綜藝天王」吳宗憲兩件資產曾遭法拍最為著名，當時其名下的北市敦化南路一段一八七巷店面、基隆路二段住宅「台北新家大廈」紛遭到法拍；不過，店面因故停拍，「台北新家大廈」則在二○一三年七月共吸引十五封標單，上演衝上拍情形，最終以二四五八萬元拍定。
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