| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

名人房產淪法拍 背後都有故事

2017-02-11

〔記者徐義平／台北報導〕不少名人台前風光，一旦財務出現問題，都難逃資產遭法拍的無情對待；法拍業者分析，法拍市場上演的不少名人資產蒙難記，背後主因當然都是欠債，但有的是自身財務問題，有的則是難以啟口，幫親人背負債務連帶保證責任。

綜藝天王、金控董娘 都曾現身

根據寬頻房訊統計，二○一三年至今有不少知名的資產落入法拍市場，包括新光金控董娘許嫺嫺、「綜藝天王」吳宗憲，還有台北市議員吳志剛、新北市議員李婉鈺都曾出現在法拍公告上。

近年法拍市場的常客以「社交名媛」吳麗玲最多資產遭到法拍，光是台北市就有四件豪宅遭到處分，包括信義計畫區「台北信義」、「寶徠花園廣場」、中山區豪宅「貝森朵夫」、中正區豪宅「元大一品苑」等，四標的一拍時合計總底價高達約八億一六○四萬元，最終全數拍定，拍定總金額約六億八五九○萬元，被法拍界冠上「法拍名媛」的稱謂。

法拍名人裡頭身價最高屬新光金控董娘許嫺嫺，除擔任新光建設董事長外，還擔任盈盈投資、新光海洋、東盈投資、朋進股份、東田投資、閒達有限及新誠投資等十餘家企業負責人，其先生吳東進主導的新光金控集團，根據其年報，合併資產總規模達二．五兆餘元、淨值破千億元，身家相當驚人。

前年時，許嫺嫺名下的北市瑞安街豪宅「新光瑞安傑仕堡」十二─一樓遭到法拍，底價達一．六億餘元，原本預計二○一五年八月十四日執行第一次法拍，還未到法拍日期便撤拍；據了解，她是當了父親的連帶保證人，為父背債。

廣告名人也不少 還有葉兩傳

近期是以廣告鬼才范可欽資產遭到法拍最受到矚目，無獨有偶，另一位廣告奇才葉兩傳，曾以製作「開喜婆婆」廣告而紅極一時，其持有的資產北市信義區名宅「台北高峰會」八樓，在二○一三年底時遭到法拍，最終在隔年二拍以一億四五○○萬元拍定。

藝人中以「綜藝天王」吳宗憲兩件資產曾遭法拍最為著名，當時其名下的北市敦化南路一段一八七巷店面、基隆路二段住宅「台北新家大廈」紛遭到法拍；不過，店面因故停拍，「台北新家大廈」則在二○一三年七月共吸引十五封標單，上演衝上拍情形，最終以二四五八萬元拍定。

廣告
  • 根據台灣金服最新發布的法拍公告，范瑞杰即廣告才子范可欽位於新北市板橋區中山路上的豪宅「東方明珠」高樓層23-3樓遭到法拍，底價9100萬元，拆算每坪底價約75萬元，預計3月1日執行第一次拍賣。（台灣房屋新板特區遠百特許加盟店提供）

    根據台灣金服最新發布的法拍公告，范瑞杰即廣告才子范可欽位於新北市板橋區中山路上的豪宅「東方明珠」高樓層23-3樓遭到法拍，底價9100萬元，拆算每坪底價約75萬元，預計3月1日執行第一次拍賣。（台灣房屋新板特區遠百特許加盟店提供）

  • 資產蒙難記

    資產蒙難記

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法拍 范可欽
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：名人房產淪法拍 背後都有故事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.