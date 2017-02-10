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洪文棟真除新勝董座 新光金改選好戲上場

2017-02-10

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金今年董監改選備受矚目，值得注意的是，新光金主要控股公司新勝在經濟部商業司登記的負責人，原本是新光大家長、去年辭世的吳桂蘭，但2月7日已悄悄換成新光金大股東洪文棟；洪文棟拿下新勝董座，改變長久由吳家掌控的生態，勢必將在新光金今年改選投入極大的變數。

吳桂蘭去年高齡96歲辭世，老阿嬤在新光集團中輩分崇高，新光金主要控股公司新勝、台灣新光實業，是由吳火獅、洪萬傳和林登山3大家族共同持有，但在吳桂蘭生前一直由她擔任董事長。吳桂蘭去年過世後，根據經濟部商業司登記資料，新勝負責人已經換成洪文棟，至於台灣新光實業負責人目前仍是暫缺，但所代表法人則是新勝公司。

據了解，洪文棟先前一直代理新勝董事長，也向主管機關進行變更登記，如今登記負責人換成洪文棟，正式打破新勝過去一直由吳家掌控的生態，且率先衝擊的就是吳東進掌控、今年將改選的新光金，以新勝持有新光金超過4％股權、且位居第三大股東來看，吳東進勢必將面臨嚴峻的保衛戰。

除了新勝負責人已經換成洪文棟，新光金近期屢爆出鉅量，股價也一度大漲，顯見改選行情已經提前引爆，新光金大股東是否加碼持股，左右新光金董事改選，也引發密切關注。

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  • 洪文棟（右一）真除新勝董座。（資料照）

    洪文棟（右一）真除新勝董座。（資料照）

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