資金外流止不住 人民幣恐貶至10年低點

2017-02-09

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國資金外流止不住，中國家庭預期人民幣將貶至7.35兌1美元，為10年來的低點；路透調查分析師也看貶人民幣1年後貶破7，由6.87貶至7.18兌1美元。

中國人民銀行週二公布，今年1月中國外匯存底跌破3兆美元，為2.9982兆美元，已是連7個月減少；昨人民幣兌美元中間價定在6.8849兌1美元，較前日下調245點，為3週來最低。

《紐約時報》報導，雖然中國對其他國家的貿易順差仍十分巨大，但由於中國經濟成長持續放緩，使許多人失去信心，紛紛將公司或家庭的資金轉至海外投資或保管。報導指出，若人行不對此展開行動，資金持續出逃，勢必將拖累人民幣兌美元走弱。

市場持續看貶人民幣，預期人民幣將貶至10年來的低點。路透對50位分析師做的調查顯示，分析師認為人民幣在1年後將從6.87兌1美元，貶至7.18兌1美元。另外，英國《金融時報》旗下研究服務部門「投資參考」（FT Confidential）對中國1000個城市家庭的調查顯示，中國居民預估今年人民幣兌美元匯率將貶至7.35兌1美元，貶幅達5.5%。

由於人民幣在去年底迅速走貶，家戶收入較低的居民也轉變儲蓄心態，「投資參考」調查報告指出，中國三線城市居民希望至少保有10%海外儲蓄的比率，今年1月為43.5%，去年此一比率僅26.7%。

渣打銀行（Standard Chartered）指出，去年12月中國商品貿易僅11.5%以人民幣結算，年減28%，為3年來最低。渣打分析師指出，「除了對資本跨境流動的嚴格管制、對人民幣貶值的擔憂之外，流動性管理及避險工具效率低也將影響企業信心」。

人民幣去年累計下跌6.6%，創1994年來最大跌幅，路透調查的分析師指出，若美元持續走強，將引發人民幣新一波資本外流。