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〈國際現場〉Uber計畫研發飛行車

2017-02-08

彭博報導，美國網路叫車服務業者Uber挖角提出飛行汽車的美國太空總署（NASA）資深工程師摩爾（Mark Moore）主導飛行車計畫Uber Elevate。Uber還未真正開始飛行車研發，但在空中通勤方面訂下了願景，希望能解決噪音汙染、車輛效率及電池壽命等的技術問題。

摩爾於2010年於NASA朗格里研究中心提出垂直起降機（VTOL）的構想，詳述了飛行車的可行性，表示可以像直升機一樣起飛、降落，但體積更小、噪音更低，飛行車將能作為通勤交通工具的替代品；在此之後，Alphabet執行長佩吉（Larry Page）默默資助兩家新創公司發展此技術。

摩爾離開任職30年的NASA，加入Uber，將擔任該公司飛行計畫Uber Elevate飛行工程總監一職；摩爾指出，「在這個新的領域，除了Uber以外，想不到更具領導者地位的公司，能使城市電動VTOL真正出現在市場上」。（編譯王惠慧）

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