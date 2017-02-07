豐興鋼筋下調300元 未來兩週看跌

2017-02-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕中部電爐鋼廠豐興（2015）昨（6）日開出新春後首次鋼筋盤價，每噸下跌300元。上週五，東和鋼鐵（2006）、豐興兩大電爐廠雙雙調降廢鋼價格，已預告鋼筋跟跌。中國螺紋鋼（鋼筋）期貨昨也挫低3％，業界表示，未來1、2週廢鋼若持續下探，鋼筋也將隨之走低。

豐興公布本週最新盤價，由於上週五已率先調降廢鋼收購價300元，昨廢鋼維持平盤，但鋼筋每噸調降300元，牌價來到1萬4800元，型鋼則維持平盤在2萬100元左右。

豐興另公布上週國際廢鋼報價，美、日均大跌：美國大船廢鋼由每噸285美元降為280美元，日本2H廢鋼由每噸267美元降至242美元，美國貨櫃廢鋼由每噸255美元降至235美元。鋼廠主管表示，國際廢鋼價格在春節期間及近幾日都有明顯下挫趨勢，加上台幣開年後頻頻升值，鋼廠更有壓低廢鋼收購價的本錢。

鋼筋市場在農曆年前即有欠番（某些型號缺貨，如3、4號鋼筋）問題，不少下游業者等待鋼廠交貨，但年後依然等不到，傳出是因鋼廠轉向生產高單價鋼品，延後交付低價鋼筋訂單。如今開年第一盤鋼筋就降價，也讓下游業者感嘆先前買貴又拿不到貨。

中國上海螺紋鋼期貨主力合約週一也開出新春第一盤，收跌2.9％，報每噸3082元人民幣；另外，影響鋼筋走勢的唐山方胚，上週也下挫2％，主要是春節開工，唐山周邊港口及倉庫的方胚庫存量較年前大增。

業者表示，未來須密切觀察國際廢鋼走勢，若持續下挫，鋼筋價格將跟跌。