| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

豐興鋼筋下調300元 未來兩週看跌

2017-02-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕中部電爐鋼廠豐興（2015）昨（6）日開出新春後首次鋼筋盤價，每噸下跌300元。上週五，東和鋼鐵（2006）、豐興兩大電爐廠雙雙調降廢鋼價格，已預告鋼筋跟跌。中國螺紋鋼（鋼筋）期貨昨也挫低3％，業界表示，未來1、2週廢鋼若持續下探，鋼筋也將隨之走低。

豐興公布本週最新盤價，由於上週五已率先調降廢鋼收購價300元，昨廢鋼維持平盤，但鋼筋每噸調降300元，牌價來到1萬4800元，型鋼則維持平盤在2萬100元左右。

豐興另公布上週國際廢鋼報價，美、日均大跌：美國大船廢鋼由每噸285美元降為280美元，日本2H廢鋼由每噸267美元降至242美元，美國貨櫃廢鋼由每噸255美元降至235美元。鋼廠主管表示，國際廢鋼價格在春節期間及近幾日都有明顯下挫趨勢，加上台幣開年後頻頻升值，鋼廠更有壓低廢鋼收購價的本錢。

鋼筋市場在農曆年前即有欠番（某些型號缺貨，如3、4號鋼筋）問題，不少下游業者等待鋼廠交貨，但年後依然等不到，傳出是因鋼廠轉向生產高單價鋼品，延後交付低價鋼筋訂單。如今開年第一盤鋼筋就降價，也讓下游業者感嘆先前買貴又拿不到貨。

中國上海螺紋鋼期貨主力合約週一也開出新春第一盤，收跌2.9％，報每噸3082元人民幣；另外，影響鋼筋走勢的唐山方胚，上週也下挫2％，主要是春節開工，唐山周邊港口及倉庫的方胚庫存量較年前大增。

業者表示，未來須密切觀察國際廢鋼走勢，若持續下挫，鋼筋價格將跟跌。

廣告
  • 豐興昨日開出新春後首次鋼筋盤價，每噸下跌300元。（資料照，路透）

    豐興昨日開出新春後首次鋼筋盤價，每噸下跌300元。（資料照，路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 豐興
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：豐興鋼筋下調300元 未來兩週看跌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.