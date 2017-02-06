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恐無助減少交通量 台北推U Moto再等等

2017-02-06

〔記者黃佩君／台北報導〕台北市政府前年表示，擬比照YouBike模式推行電動機車「U Moto」，並預計在信義計畫區試辦，原定今年上路，但恐還要再等等。官員透露，台北市交通局日前進行評估，認為U Moto可能無助減緩交通流量，目前正在重新進行評估，未來可能從U Moto或U Car方案中擇一施行。

YouBike路網建置後，成為北市短途通勤便利選擇，台北市長柯文哲上任時也打出口號，要讓電動機車像YouBike一樣方便租借。北市交通局前年表示，已在全市規劃20多個公有停車場做為電動機車充電站，將於北市各區全面拓點，最快1年內上路，並傳出已與Gogoro、台灣城市動力公司接洽合作。

但目前U Moto計畫明顯「遲到」，官員表示，北市交通局評估後，認為公共電動機車租賃可能無助於解決交通流量問題，須進一步分析模擬加入後車輛流量，才能確定是否推動，因此目前暫時停擺。

官員也透露，目前北市正在研究新的汽機車共享計畫，除了U Moto外，也把高雄市正在推動的U Car等方案納入考量，研究結果預計今年上半年會提出，屆時可能從U Moto或U Car方案中擇一，選擇較有助減少台北交通流量者施行。

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  • Gogoro經營團隊由高科技業人士領軍，目前已有4種車款。（記者楊雅民攝）

    Gogoro經營團隊由高科技業人士領軍，目前已有4種車款。（記者楊雅民攝）

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