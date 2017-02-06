無法加班、物價漲、調薪無望 一例一休 衝擊弱勢勞工

2017-02-06

記者鄭琪芳／專訪

「一例一休」爭議延燒，台大國發所副教授辛炳隆認為，這個議題一開始就被高度政治化，執政黨為了擋「兩例」不斷加碼，加班費加乘拉太高，沒有考慮多少人因此無法加班，加上政府反應慢了點，部分業者趁機漲價，基層勞工因無法加班而收入減少，物價又漲，加上勞保費率要調高，未來調薪更無望，都是弱勢勞工受到影響。

勞基法一體適用 會有問題

辛炳隆直言，全世界只有十三個國家以法令規範週休二日，都是小國，且歐洲國家加班工時都比台灣有彈性，加班費加乘也沒這麼高，我們真的矯枉過正了。他說，政府應趕快調查一例一休的實際影響，再來考慮如何調整或修正；政府也要認清，勞基法對勞工已不能一體適用，堅持一體適用會有問題。

問：一例一休上路，國發會估算影響不大，實際影響到底如何？

答：原本還沒週休二日的廠商，若以加班因應，我們估算增加的成本比國發會多，因為國發會以整體產業為分母，我們以未週休二日廠商為分母。據估算，整體服務業人事成本增十二．四一％、總成本增一．三七％，餐飲業人事成本增十七．○四％、總成本增五．九％最多，但獲利率十三．九六％，吃掉四成利潤；零售業人事成本增十三．三三％、總成本增一．七三％；運輸倉儲業人事成本增九．六七％、總成本增一．六二％。

製造業影響較小，整體製造業人事成本增八．○一％、總成本增○．八％，勞力密集製造業影響較大，成衣及飾品製造業人事成本增十三．八九％、總成本增二．七二％，獲利率二．一七％，利潤全被吃光；皮革及毛皮製品製造業，總成本增二．一％，獲利率二．九％，大部分利潤被吃掉。這些行業成本增加較多、利潤較低，衝擊較大，廠商可能就不要加班了。

有些餐飲業說人事成本增加二、三成，這是事實，最多大概增加三成，但餐飲業人事成本占總成本約二成，縱使人事成本增三成，總成本約增六％，但現在一漲就是一成，遠超過六％。業者若未聯合哄抬，漲價就讓市場決定，但要講清楚理由，有的是因食材、房租或水電漲價，不能全怪一例一休。

修法矯枉過正 因應反應太慢

當初討論一例一休時曾設算成本影響，只是沒想到業者會趁機漲價，過去五年ＣＰＩ很低，因為經濟不景氣，業者一直沒有漲價，這次剛好一次調漲。而且政府反應也慢了點，林全院長又說「漲價是必然的結果」，院長都這樣講了，本來不想漲的也漲了。

問：部分廠商已調漲售價、縮減服務、限制加班或僱用臨時工，對勞工及消費者的影響為何？

答：業者的反應在預期中，我比較訝異的是勞工反彈那麼大。當初修法有一點沒想到，就是多少人因此無法加班？更糟的是，加班費加乘是在立法院喊價出來的，拉得很高，但提高多少企業可以負擔，沒有設算也很難設算，現在才知訂得太高，很多勞工看得到、吃不到。

我們研究發現，台灣兼第二份工作的人愈來愈多，因為薪水太低，愈來愈多勞工須延長工時來維持生活，那要讓他們在原公司加班還是去兼職？我認為應留在原公司加班，因為在原公司有工時規範可避免過勞，工時計算不是以人、而是以事業為單位，在這個公司工作八小時、再到另一個公司兼差八小時，都是合法的，反而造成過勞。

這個結果代表兩個意涵：第一，勞工低薪問題實在太嚴重，政府希望勞工多休息，但他們的生活怎麼辦？第二，過去都是企業在講勞基法不能一體適用，其實勞工也不能一體適用，有些勞工因不能加班而反彈，有些勞工則受益，例如醫院停掉週末門診，很多醫生很高興，因為週末可以休假，醫生收入高，可能想要多休假而非多賺錢。

所以，一例一休都是比較低階、基層的勞工受到影響，需要加班卻沒得加班；加上物價又漲，高所得者可能沒什麼感覺，低所得者影響滿大的。不過，民眾同時是消費者及勞動者，消費者希望消費便利、價格低，勞動者希望薪水高，兩者有時是衝突的，當消費者以低廉價格取得所需服務或商品時，代價是有一群勞動者須接受低薪。

加班工時上限 可調高有彈性

另外，這次修法涉及「勞動自主權」的干預，勞工願提供勞務賺取收入，但政府修法迫使企業不讓勞工加班，等於被政府限制了；勞工週末加班，還是七休一，對身體可能沒有直接明顯影響，修法干涉勞動自主權對不對？

問：勞資雙方對一例一休都反彈，如何調整或提出配套？

答：現在製造業要求提高加班工時上限，是要因應急單、淡旺季，跟一例一休沒有關係。我認為加班工時可以提高，若擔心勞工工時增加，可把每月加班工時上限由四十六提高到五十四小時，再框個年總工時，但不是五十四小時乘以十二個月，可打九折，讓每月加班工時有彈性，但年總加班工時降低，這樣勞資雙方應該都可接受。

不過，加班工時提高對服務業可能沒幫助，例如餐廳工作時間就是用餐時間，延長工時沒有用。服務業要不然就讓他們增聘人力或僱用臨時工，要不然就引導消費者接受沒有那麼便利的服務；但這樣只能解決消費者問題，勞動者需要增加收入，低薪都集中在餐飲、零售業等，不能加班影響收入，所以最重要的是解決低薪問題。

先調查實際影響 避免愈調愈糟

至於加班費加乘，國際上沒有這麼高，但我比較不贊成此時重新修法，而是應該先調查實際影響，了解多少勞工因不能加班而去兼職？對弱勢勞工影響多大？再來考慮如何調整或修正，現在不了解實際狀況，行政部門缺乏論述、數據，可能愈調愈糟。

問：一例一休從修法到實施都爭議不斷，問題在哪裡？如何避免重蹈覆轍？

答：這個議題一開始就被高度政治化，國民黨執政要砍七天國假，民進黨擋下來，但民進黨也是要砍，所以用落實週休二日來換，結果一開始讓兩例議題跑出來，為了擋兩例一直加碼，包括加班費、特休假加碼；更糟的是，後來政府回應的勞團並非當初參與對話的團體，加上實施後沒有追蹤調查，讓議題持續發酵，最後整個失控。

勞基法修法還有後續影響，企業可能加速自動化，工作機會將減少。政府要保障勞工，優先順序要設好，我認為應先保障就業機會及薪資，工時、休假不應排那麼前面。政府各項政策目標無法同時兼顧，因為雇主會轉嫁、因應，對勞工的負面影響搞不好更大，大概不會調薪了，加上勞保費率要調高，未來調薪更無望。

政府要認清一個事實，不論對企業或勞工而言，勞基法已不能一體適用，各式各樣勞工所需規範不同，堅持一體適用就會有問題。事實上，歐洲國家加班工時彈性都比台灣高，國際上加班費加乘也沒這麼高，全世界也只有十三個國家用法令規範週休二日，這些國家都很小，包括波羅的海三小國、剛果等，而且他們不是兩例而是兩休，我們真的矯枉過正了。

勞基法回歸立法精神應只是基準，但現在已不是基準，而是要引導市場，講難聽點是干預市場。這次修法，我解讀標榜兩個價值，一是勞工身體不再是自己可以決定，政府基於保護勞工、家庭或整個社會，對勞動時間做一些限制；二是為了照顧勞動者，消費者須多付一些代價或減少消費便利性。問題是，這兩個價值大家能不能接受？我覺得，以目前反彈來看，至少現階段有點陳義過高了。