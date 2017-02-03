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宏碁轉型奏效 陳俊聖今年接董座

2017-02-03

〔記者卓怡君／台北報導〕新春開工，宏碁（2353）創辦人施振榮對於今年展望樂觀，並指出今年董事會改選將由陳俊聖接下董事長，並兼任執行長。陳俊聖強調，宏碁持續在新領域努力，拿下歐洲連鎖超市電子看板訂單，高速運算專案正在進行中，人工智慧新事業上半年也會開始貢獻營收，宏碁轉型正在顯現成效。

宏碁今年將改選董事會，根據施振榮先前的規劃，將由陳俊聖從現任董事長黃少華手中接下董事長，並身兼執行長，施振榮昨日再度確認這個計畫，並表示長子施宣輝不會進入董事會。

面對今年全球景氣走向，施振榮認為，全球大環境已經很差了，要再差也不容易，面對未來要永遠樂觀，日子才會好過。至於美國川普上任是否影響宏碁全球布局？施振榮表示，美國當然會影響全世界，但全世界不只美國，宏碁一直是全球布局，不致受到影響。

陳俊聖說，在Chromebook、二合一筆電宏碁都是全球第一，最近也拿下歐洲電子看板大單，規模有數千台。此外，宏碁持續強化研發能力，去年上半年專利認證數量大幅增加，排名全台第三名，在散熱與電競相關技術也開始授權給其他廠商，展現自有的研發能量。

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  • 陳俊聖今年將接宏碁董座。（資料照）

    陳俊聖今年將接宏碁董座。（資料照）

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