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〈國際現場〉三星創紀錄 配1029億股利

2017-02-03

南韓金融監督院的數據顯示，三星電子（Samsung Electronics）今年股利支付創新高，達3.8兆韓元（約新台幣1029.25億元），三星集團實際掌權的副會長李在鎔可領股息分紅達468億韓元（約新台幣12.67億元），比現代汽車集團會長鄭夢九拿到的460億韓元還高。

三星集團為南韓最大財閥，李氏家族透過複雜的交叉控股網絡掌控集團，今年可分配到的股利超過2830億韓元，包括從2014年5月就因病住院的三星會長李健熙（李在鎔的父親）可領分紅1902億韓元、其夫人洪羅喜為298億韓元，以及其他家族成員在內。三星電子為三星集團皇冠明珠，今年承諾專案增加「股東價值」，將對股票持有人每一普通股發放2.75萬韓元股利，每一特別股發放2.755萬韓元。（編譯楊芙宜）

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  • 三星創紀錄，配1029億股利。（路透）

    三星創紀錄，配1029億股利。（路透）

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