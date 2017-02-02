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〈國際現場〉賓士自駕車與Uber合作

2017-02-02

德國大車廠戴姆勒（Daimler）和美國叫車服務業者Uber週二共同宣布合作計畫，未來幾年戴姆勒將供應自家的豪華賓士品牌（Mercedes-Benz）自動駕駛車給Uber，把賓士自駕車整合進入Uber迅速成長的自駕車隊。戴姆勒為擴大其自駕車版圖，向其他製造商開放本身平台，也成為第一家加入Uber的汽車業者。Uber並未提供兩者合作的時間表細節。

戴姆勒和Uber看好自駕車新興市場，希望攜手搶得市場領先地位。兩家公司聯合聲明指出，依照這項合作計畫，未來幾年內，戴姆勒將為Uber的全球共乘網絡引進自動駕駛車輛。根據雙方協議，戴姆勒將為Uber生產與經營賓士品牌自駕車，但未說明財務相關細節。目前Uber在美國賓州、亞利桑那州已經向消費者提供自駕車的駕駛服務。（編譯楊芙宜）

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  • 賓士自駕車與Uber合作。（彭博）

    賓士自駕車與Uber合作。（彭博）

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