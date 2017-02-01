美正式通知參與國 退出TPP
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國白宮發言人史派瑟宣布，美國已寄送意向書給日本等十一個跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）成員國，正式通知美國退出ＴＰＰ，川普總統期待持續協商「新的及更佳的」雙邊貿易協定，把工作帶回美國、提高美國民眾薪資和降低貿易赤字。
持續協商更佳的雙邊貿易協定
日本共同社報導，至此，美國退出ＴＰＰ的手續已經完成，ＴＰＰ確定將無法生效；川普政府重視雙邊貿易談判，日本首相安倍晉三預計將在二月十日的兩國領袖峰會上，提出締結美日雙邊貿易協定。
美國貿易代表署（USTR）公布寄給ＴＰＰ文件檔案國紐西蘭的信件內容，指「美國沒有意願成為ＴＰＰ的參與方。據此，美國二○一六年二月四日（ＴＰＰ）簽署已無孳生的相應法律義務」；美國仍然致力於採取有關促進更有效率市場和更高經濟成長水準的措施，在「美國和世界各國」都是如此。
日本官房長官菅義偉週二對此表示，已收到來自美國貿易代表署有關退出ＴＰＰ的通知，不過，「美國是ＴＰＰ原簽署國的事實不會改變，將繼續就ＴＰＰ具有的戰略和經濟意義，耐心地尋求對方理解」；「自由公正」的貿易體制裁，是全球經濟成長的來源，川普總統也理解自由公正貿易的重要性。
ＴＰＰ去年二月由美、日等十二國正式簽署後，美國即因進入大選期間，國會從未開啟審議程序；川普就任總統後，一月廿三日簽署的行政命令就是退出ＴＰＰ。一位白宮官員日前坦言，ＴＰＰ等貿易協定的「原產地規定」太過鬆散，造成美國供應鏈縮小和弱化，導致美國工作流至海外；美國最佳利益是在尋求雙邊談判時，「堅持強勁的原產地規則」條文。
ＴＰＰ是歐巴馬政府主導促成，為應對中國崛起、華府的「亞洲再平衡」政策一環，把安全戰略重心向亞太地區傾斜，欲強化美國和亞洲盟邦合作關係，建立其區域經濟領導地位，「不讓中國這樣的國家主導全球貿易新規範」，因此，成員國並不包括中國。中國則與其打對台，主導推動受東協十國支持的區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ），及另倡議亞太自由貿易區（ＦＴＡＡＰ）。
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