| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 財經

一場遊戲一場夢 許金龍炒高樂陞本夢比快速聚財

2017-01-25

記者張慧雯／特稿

「你不要問我錢夠不夠，我就是有錢！」前幾年，樂陞前董事長許金龍併購動作頻頻，當外界質疑「啟動這麼多併購案，錢從哪裡來？」他總是眼睛一瞪，回嗆「我就是有錢，外面傳我沒錢的，都是禿鷹！」從檢方起訴書來看，原來許金龍這票人就是不斷透過私募及可轉債等手法，來炒高樂陞的本夢比，快速擴大經營版圖，藉此造夢、從中謀利。

「我就是有錢…」

五年級後段班的許金龍，財經記者出身，大學曾擔任辯論社社長，他曾對外誇稱，大專盃辯論賽與現任立委趙天麟對戰還取得勝利；因此面對小股東的質疑，許不會默默忍受，某次股東會直接跟股東對嗆，作風強硬。

許金龍踏入遊戲業，曾說是被「騙」的，某人告訴他匯幾百萬元可以當股東，沒想到，最後只有他匯款，一躍成為大股東，就此一頭栽進去；對比他昨被起訴求重刑，被騙變成騙人，格外諷刺！

媒體出身的許金龍，除了善於造夢，更熱中財務操作。二○一四年樂陞宣布斥資九六四三萬餘美元，收購了一家在中國、誇稱是全球最大的行動休閒遊戲平台6677g.com母公司Tiny Piece，還辯稱「收購本益比僅六．六七倍，為兩岸三地近兩年內遊戲業收購價極低的PE個案，為什麼不能買！」但僅二年，又宣布要將股權賣回給原始股東，理由變成是「為專注於提升同步網絡整合效益，充實營運資金所做出的資產配置安排」。數十億元的交易案，態度如此反覆，讓外界更是疑問四起。

不只收購TP，樂陞不多久又宣布收購廈門同步網絡旗下的同步推，金額高達新台幣五十三億元；「錢從哪裡來？」許金龍又推說會透過自有資金、銀行借款、公司債發行與私募方式取得資金；前年底再斥資一．三九億元收購一之鄉，還是一副「我就是有錢，敢亂寫我就告你」的強悍態度。

不管是要收購還是要出售，許金龍都有說法，且一副「我就是有錢！」高姿態。

依檢方起訴書，許金龍是夥同友人在海外成立紙上公司，藉外資「策略性投資人」名義，涉自導自演，不斷辦理私募、公司債等來吸金及套利；原來，曾被部分媒體形塑成「遊戲界李安」的許金龍，錢是這樣來的！

廣告
  • 許金龍。（資料照）

    許金龍。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：一場遊戲一場夢 許金龍炒高樂陞本夢比快速聚財


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.