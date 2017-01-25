一場遊戲一場夢 許金龍炒高樂陞本夢比快速聚財
記者張慧雯／特稿
「你不要問我錢夠不夠，我就是有錢！」前幾年，樂陞前董事長許金龍併購動作頻頻，當外界質疑「啟動這麼多併購案，錢從哪裡來？」他總是眼睛一瞪，回嗆「我就是有錢，外面傳我沒錢的，都是禿鷹！」從檢方起訴書來看，原來許金龍這票人就是不斷透過私募及可轉債等手法，來炒高樂陞的本夢比，快速擴大經營版圖，藉此造夢、從中謀利。
「我就是有錢…」
五年級後段班的許金龍，財經記者出身，大學曾擔任辯論社社長，他曾對外誇稱，大專盃辯論賽與現任立委趙天麟對戰還取得勝利；因此面對小股東的質疑，許不會默默忍受，某次股東會直接跟股東對嗆，作風強硬。
許金龍踏入遊戲業，曾說是被「騙」的，某人告訴他匯幾百萬元可以當股東，沒想到，最後只有他匯款，一躍成為大股東，就此一頭栽進去；對比他昨被起訴求重刑，被騙變成騙人，格外諷刺！
媒體出身的許金龍，除了善於造夢，更熱中財務操作。二○一四年樂陞宣布斥資九六四三萬餘美元，收購了一家在中國、誇稱是全球最大的行動休閒遊戲平台6677g.com母公司Tiny Piece，還辯稱「收購本益比僅六．六七倍，為兩岸三地近兩年內遊戲業收購價極低的PE個案，為什麼不能買！」但僅二年，又宣布要將股權賣回給原始股東，理由變成是「為專注於提升同步網絡整合效益，充實營運資金所做出的資產配置安排」。數十億元的交易案，態度如此反覆，讓外界更是疑問四起。
不只收購TP，樂陞不多久又宣布收購廈門同步網絡旗下的同步推，金額高達新台幣五十三億元；「錢從哪裡來？」許金龍又推說會透過自有資金、銀行借款、公司債發行與私募方式取得資金；前年底再斥資一．三九億元收購一之鄉，還是一副「我就是有錢，敢亂寫我就告你」的強悍態度。
不管是要收購還是要出售，許金龍都有說法，且一副「我就是有錢！」高姿態。
依檢方起訴書，許金龍是夥同友人在海外成立紙上公司，藉外資「策略性投資人」名義，涉自導自演，不斷辦理私募、公司債等來吸金及套利；原來，曾被部分媒體形塑成「遊戲界李安」的許金龍，錢是這樣來的！
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