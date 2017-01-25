紫光打造中國最大晶片廠
2017-01-25
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國半導體龍頭大廠紫光集團又有大動作！日前紫光集團宣布，將投資300億美元（2056億人民幣）在南京打造占地約1500畝的半導體產業基地，主要生產3D快閃記憶體、DRAM等晶片，一旦完工，將成為中國最大的晶片製造廠，月產能將達10萬片。
除了興建晶片製造廠，紫光集團還將投資約300億人民幣打造IC國際城，包含科技園區、封裝測試產業基地、國際學校、商業設施、國際人才公寓等配套設施，將由紫光集團旗下紫光雲數科技公司進行。
紫光集團的行動對整個半導體業的影響仍有待評估。市場研究機構Gartner半導體業分析師盛陵海表示，過去工業化時期需要大煉鋼廠，現在信息化時代需要大煉晶片，不過新時期的晶片產業躍進，需先確保關鍵技術的產品化，然後利用國家資金的支持穩步擴產。
盛陵海指出，由於中國缺乏關鍵技術人才，在興建晶片製造廠之際，須統合國家與政府投資計畫，避免發生衝突。
紫光集團去年3月已宣布，將斥資240億美元，在湖北省武漢設廠，生產3D快閃記憶體廠。
中國正在降低對美國晶片製造商的依賴，2014年中國政府公布規模達1500億美元的半導體發展計畫，要在2025年把中國製晶片在中國的市佔率，從目前的7%提高至70%。
而紫光集團是中國政府大力扶植的晶片業者，去年7月在中國政府牽成下，紫光集團吃下國有的武漢新芯（XMC）半數股權，並易名為長江儲存科技公司。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 紫光
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 到處解釋年改 公民老師崩潰：我不是教數學的
- 朴槿惠裸體合成畫引爭議 遭支持者扯下摧毀
- 南投燈會 展出中國去年G20花燈
- 「豪」慘！復健又受傷 上帝的考驗
- 冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
- 毒品、網路犯罪 總統勉警鐵腕掃蕩
- 全國首創 台東送「數位金幣」拜年
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 01/25 各報重點新聞一覽
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei to bolster Asia-Pacfic links amid TPP fallout
- 自由廣場》台大應學東京大學的造假調查
- 〈巴黎高級訂製服週 華麗登場〉Dior夢幻花園 Chanel鏡相爭豔
- 核三1號停機 又剩2部機組撐電力／4機組同時停擺 14個月來第4次
- 春節流感疫情恐升溫 21醫院「備戰」
- 軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
- 《觀察筆記》逆轉勝
- 聖母峰高度引爭辯 科學家將重新測量
- 陳勢安媽媽超可愛 逼婚男女不拘
- 屏東火車站前站 今午起開放通行
- 川普嗆企業高層 外移課高邊境稅
- 違法家禽屠宰場 搶賺新年財
- 迎川普時代 陸強勢回應南海與一中
- 花東縱谷生態遊 推12條套裝路線
- 陳勢安帶傷飆歌 艾怡良組曲超嗨
- 《LA MER品牌總經理蔡易伶》 盼自由持續充滿正向力量
- 經典賽日喊「世界一」大谷「投」號先發
- Note 7退換貨 延至4月底─三星保證受災戶享購機優惠 台灣全球獨有補償包膜保護貼
- 中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次
- 620萬年前水獺 體型如狼
- 唱片公司告違約 溫嵐喊冤
- 《傳真實業董事長王明成》 祝大家金雞年 奪得先雞
- 自由談》三個人，走五條路
- 準消防員出操 跑2公里13人送醫
- IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
- 實驗課爆炸 新營高中15師生輕傷
- 「後段班」大驚奇 「東西霸」同日落難
- 合約年拚身假 黃浩然靠「新眼光」
- 諷閨密門 南韓藝術家借用情慾畫作
編輯推薦
- 坑殺2萬投資人 樂陞許金龍起訴求刑30年 前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍 改列被告另案偵辦
- 中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次
- 辭職為選黨魁？詹啟賢斥洪秀柱說法不實
- 冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
贊助商廣告
轉寄
標題：紫光打造中國最大晶片廠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分