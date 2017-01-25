紫光打造中國最大晶片廠

2017-01-25

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國半導體龍頭大廠紫光集團又有大動作！日前紫光集團宣布，將投資300億美元（2056億人民幣）在南京打造占地約1500畝的半導體產業基地，主要生產3D快閃記憶體、DRAM等晶片，一旦完工，將成為中國最大的晶片製造廠，月產能將達10萬片。

除了興建晶片製造廠，紫光集團還將投資約300億人民幣打造IC國際城，包含科技園區、封裝測試產業基地、國際學校、商業設施、國際人才公寓等配套設施，將由紫光集團旗下紫光雲數科技公司進行。

紫光集團的行動對整個半導體業的影響仍有待評估。市場研究機構Gartner半導體業分析師盛陵海表示，過去工業化時期需要大煉鋼廠，現在信息化時代需要大煉晶片，不過新時期的晶片產業躍進，需先確保關鍵技術的產品化，然後利用國家資金的支持穩步擴產。

盛陵海指出，由於中國缺乏關鍵技術人才，在興建晶片製造廠之際，須統合國家與政府投資計畫，避免發生衝突。

紫光集團去年3月已宣布，將斥資240億美元，在湖北省武漢設廠，生產3D快閃記憶體廠。

中國正在降低對美國晶片製造商的依賴，2014年中國政府公布規模達1500億美元的半導體發展計畫，要在2025年把中國製晶片在中國的市佔率，從目前的7%提高至70%。

而紫光集團是中國政府大力扶植的晶片業者，去年7月在中國政府牽成下，紫光集團吃下國有的武漢新芯（XMC）半數股權，並易名為長江儲存科技公司。