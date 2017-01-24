5大銀去年新作房貸4357億 11年新低

2017-01-24

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布五大銀行去年12月新承作房貸利率為1.659％，創2010年7月以來6年半新低，月減0.019個百分點；而2016年五大銀行新承作房貸僅4357億元，創近11年新低，顯示房市交投依舊冷清。

房市冷 連2年不到5千億

台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行等五大銀行，承作房貸比重約占全體銀行的四成，常被視為房市風向球。

去年12月五大銀行新承作房貸為447億元，月增近84億元，合計2016年共4357億元，創2006年以來11年新低，且連續2年不及5000億元大關，若與2011年5959億元相比，則是大減逾1600億元。

央行官員表示，去年不動產市場受到房屋稅，以及買賣雙方對價格認知不同的影響，預期這兩項因素，仍將左右今年房市，央行會密切關注未來交易情況。

利率方面，儘管央行終結降息循環，但五大銀行去年12月新承作房貸利率下滑至1.659％，創6年半新低；央行官員指出，主因五大銀行新承作首購族低利的「青年安心成家方案」占比，由去年11月31.7％提升至32.9％，加上第四季為傳統購屋旺季，相關銀行也積極推展房貸業務。

央行官員表示，現在房市以自住為主，利率相對會比較優惠，就五大銀行房貸數據觀察，自住客占比超過六成。

12月新作房貸利率 6年半新低

房價方面，去年12月「信義房價指數」顯示，台北市、新北市年增率分別下跌3.3％、2.7％，至於月增率部分，台北市跌幅為2.5％，新北市微跌0.1％。

對於利率維持在低檔水準，卻無法帶動房市復甦，行庫主管認為，民眾比較關心的還是房價，買方希望越低越好，賣方亦有自身的考量，使得即使預期今年房市可望優於去年，但程度如何，關鍵仍在買賣雙方如何取得平衡。