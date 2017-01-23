大立光CEO林恩平︰競爭力在鍋碗瓢盆裡
記者陳梅英／專題報導
股王大立光股價衝上4000元天價，大立光執行長林恩平身價高達240多億元，但林恩平對此卻相當無感；他說，打坐可能是最大原因，長期打坐讓他不受外界影響，與客戶談生意時也能跳脫個人情緒，從遠處看，找出能讓雙方互利的方法，打坐不僅對公司治理有幫助，在家庭、生活各層面也都有益處。
10年未買新衣 日打坐1小時
曾是小兒科醫生的林恩平不僅愛打坐，日常生活之簡樸也顛覆外界想像，除了外界熟知他每晚喝的紅酒都是挑美式大賣場打折的法國有機紅酒外，最近他更自曝已經10年沒有買過衣服，10多年前在國外買衣服都會去買童裝，因為成人最小號跟童裝最大號的尺寸其實是一樣的，價錢卻少一半。
最近聽從醫生建議開始晨泳的他，也是挑選公司附近有簽約的公共游泳池，每天游泳完就到公司上班，開始股王CEO的一天。但這並非一天的開始，對林恩平來說，每日早晚起床後、睡覺前，花一小時時間打坐，這個習慣已長達1、20年。
林恩平說，影響他最大一本書是指導他打坐的《正法眼藏》，這本書是日本佛教史上極為傑出的思想家與宗教家道元禪師的代表作；近兩年開始接觸法華經之後，更好像被「綁住」一樣，每天都要看幾頁，讀了不知道幾遍，對他來說，《正法眼藏》其實就是道元禪師讀法華經的心得，法華經則是林恩平在忙碌生活中，最大的精神食糧。
法華經讀好幾遍 對股價很無感
林恩平說，（打）坐得深的人看法華經會有很深刻的感受，法華經出場序就告訴世人要如何接觸宇宙真理，就是打坐；法華經安樂行品第十四講到人如何能身心安樂，也是叫你打坐。他說，長期打坐可以產生穩定的力量，面對外面世事變化，不會受到影響，也因此，大家在說大立光股價多少多少，他其實沒有什麼感覺。
大立光是台灣史上最長股王，也是最高價的股王，更是每股獲利最高的股王。身兼三冠王，不論報章媒體或法人，最常問他的問題就是，大立光成功秘訣在哪裡？大立光競爭力在哪裡？老董事長林耀英曾有一句話最經典，叫作「江湖一點訣，說破不值錢」。林恩平過去曾以「雜貨店」比喻大立光，能在最短時間內達到客戶要求，什麼鏡頭都能提供。
最近林恩平有新說法，大立光的競爭力就在「鍋碗瓢盆」裡，也就是在這些生活尋常小事中，看起來不起眼，但缺一不可，集合起來就是大立光競爭力所在。在他眼中，競爭對手都很強，大立光唯一能做的就是「自己跑快一點」。
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標題：大立光CEO林恩平︰競爭力在鍋碗瓢盆裡
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