總統府︰軍事革新 加強國防工業轉型
2017-01-22
〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕美國新總統川普昨凌晨一時正式就職，總統蔡英文除了第一時間在推特發文恭喜川普就職，接下來將強化與川普國安團隊的聯繫，之後也會加強台灣的軍事軍務革新、國防工業轉型、重要軍備的取得與更新，與美方持續深化合作，同時致力於維持穩定良好的兩岸關係。
核心幕僚表示，台灣的核心利益，是確保國家自由民主的永續，確保台灣在國際社會的積極參與和區域的和平穩定。因此，當前國家的戰略目標清晰，就是與包括美國在內的國際社會建立良好的關係，並藉此讓台灣在國際社會有更多更積極的參與，同時台灣也會致力於維持穩定良好的兩岸關係。
涉外高層指出，短期內會與逐漸成形的川普國安團隊加強聯繫，並在川普的政策形成過程，設法讓台灣的利益、需求和聲音融在其中。對於川普宣示「美國優先」，美國貿易保護主義將抬頭，總統府官員表示，將持續觀察川普就任後推出的新政。
總統府發表聲明表示，蔡總統代表台灣人民向美國川普總統及彭斯副總統表達祝賀。蔡總統認為，美國是台灣在國際上最重要的盟友，雙方在自由、民主與人權上分享共同的價值，長久以來雙方在政治、經貿、安全與文化等領域緊密的合作，不僅累積了兩國人民深厚的友誼，對於亞太地區的和平、穩定與繁榮更有積極貢獻。
總統府發言人黃重諺表示，蔡總統週一將發出賀函給川普，通常正式的賀函是相隔幾天後才寄出，由於蔡總統已在推特發文，正式的賀函週一寄出，這也是比照過去的慣例處理。
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