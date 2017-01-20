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今年製造業產值成長率 上修至2.52%

2017-01-20

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣出口逐漸回溫！工研院產經中心（IEK）昨天舉行記者會，將今年製造業產值成長率從原本預估的1%、上修至2.52%，產值估計達17.32兆元，將較2016年產值增加4300億元。IEK表示，全球半導體需求顯現，使我國出口復甦步伐拉大，加上世界景氣觸底緩升，有利於台灣製造業表現。

根據IEK團隊預測，去年我國製造業產值年增率為衰退3.97%，展望今年，將轉為正成長2.52%。

IEK經理陳志強表示，台灣製造產業今年將面對四大正面因素，第一，全球景氣與貿易回溫，有利我國出口展望；第二，國際油價等原物料價格可望止跌回升，通縮壓力減緩；第三，美國將擴大基礎建設等公共投資，以提振經濟；第四，國內五大產業創新政策與新南向政策正式啟動等，可望對我國製造業生產帶來助益。

全球半導體增溫 有利出口

不過，陳志強也提醒，今年製造業也有負面因素，包括，英國3月將啟動脫歐談判及荷法德大選期間的歐洲政經局勢動盪，政治不確定性將干擾金融市場信心；再者，美國貿易保護主義興起、美國聯準會（Fed）升息可能加大國際匯市波動，還有中國「供給側改革」與「紅色供應鏈」持續深化，都可能帶來負面影響。

整體來說，陳志強認為，儘管今年主要國家經濟風險猶存，但國內外機構預估全球景氣將觸底緩升，國際油價等原物料價格可望回升，有利我國出口展望；加上全球半導體需求顯現、出口復甦步伐拉大，同時我景氣領先指標維持上升趨勢，經濟情勢審慎樂觀。

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  • 工研院IEK將今年製造業產值成長上修至2.52%。 （記者王孟倫攝）

    工研院IEK將今年製造業產值成長上修至2.52%。 （記者王孟倫攝）

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