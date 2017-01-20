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金管會振興股市 鼓勵買台股ETF
2017-01-20
〔記者王孟倫／台北報導〕為擴大台股量能，金管會再出招！金管會昨天表示，除了持續鼓勵轄下16個金融周邊單位投資台股ETF（指數型基金），今年還鎖定各「中央部會」與「縣市政府」的轄下財團法人舉行宣導活動說明會，以提升相關單位之資金運用收益。
目前共有14檔台股ETF，去年底規模為新台幣553億元。金管會證期局副局長張振山表示，ETF是採取被動式管理，投資追蹤的指數為「一籃子成分股票」績效表現的金融商品，而非投資單一個股。
張振山說，ETF的投資風險較股票低，且交易方式與股票下單相同，具有交易便利特性，所以，無論是投資人或機構法人的資金，都可透過定期定額的方式投資台股ETF，「無須自行判斷投資的時點」。
「台股ETF的年化投資報酬率約5％，這比起放在銀行定存，還要好很多！」張振山表示，在長期投資下，ETF可獲得不錯的績效報酬，考量投資風險與商品特性，非常適合推廣給各人民團體、財團法人及政府基金，做為資產配置。
張振山表示，2015年起，金管會就鼓勵長期周邊單位積極投資ETF，特別是台股ETF；為擴大適用範圍，多管齊下，日前已發函給中央19個部會及22縣市政府轄下財團法人，希望他們能共同長期投資台股ETF。
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