2017-01-20

〔編譯王惠慧／綜合報導〕歐洲央行（ECB）管理委員會週四在政策會議後宣布，維持購債規模不變，符合彭博於此前調查經濟學家的預期，同時，ECB宣布維持三大利率不變，基準再融資利率保持在0，存款利率和邊際放款利率分別保持在-0.4％及0.25％。

ECB管理委員會於去年12月宣布，延長量化寬鬆措施（QE）至2017年12月底。週四會議結束後，再度重申每月購債800億歐元將實施至今年3月止，從4月開始，每月購債將減為600億歐元（640億美元），至今年底資產收購規模將達2.28兆歐元。

歐元區去年12月消費者物價指數（CPI）年增1.1%，為2013年以來最高，不過該指數仍遠低於2%，官員們更擔心，至今為止的成長主要來自於石油，排除高波動項目的核心通膨率，也只略微上升至0.9%，沒有明顯的上升趨勢。

彭博於此前調查經濟學家看法，有4分之3的經濟學家認為ECB在今年9月之前不會有重大變化，或出現下一波刺激政策。