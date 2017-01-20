〈國際現場〉全球汽車大廠共同立氫能協會

2017-01-20

全球13家汽車和能源大廠共同宣布成立「氫能協會」（Hydrogen Council），藉由跨領域合作和投資，希望推廣「氫」成為世界下一個重要燃料來源，以減少溫室氣體排放及減緩全球氣候暖化速度。「氫能協會」預計每年合計投資14億歐元（約新台幣471.8億元），推動各界從石化燃料向更潔淨形式的能源轉型，包括擴大投資具有氫能新技術的新創企業、推廣氫能優點、向各國政府推薦增設重要的加氫站等基礎設施。

參與這項加速能源轉型倡議的企業包括豐田汽車、本田汽車、現代汽車、BMW集團、戴姆勒集團（Daimler）、川崎重工業、阿爾斯通（Alstom）、道達爾石油（Total）、荷蘭皇家殼牌石油、英美資源集團、法國液化空氣財務（Air Liquide Finance）、林德集團（Linde）、法國恩基（Engie）等，由豐田及法國液化空氣財務擔任主席。氫能車被視為「終極環保車」，包括豐田、BMW、本田和通用汽車等都陸續開發。

（編譯楊芙宜）