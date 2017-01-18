| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 財經

證券行情表、證券表格

2017-01-18

證券行情表

證券行情表─集中市場。（請點選下列網址）

http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/jan/18/images/LT-1060118-C06-IB.pdf

證券表格

證券行情表─櫃買中心、證券表格。（請點選下列網址）

http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/jan/18/images/LT-1060118-C07-IB.pdf

★貼心小提醒：

※如無法閱讀，請先下載Adobe Reader。

網址：http://www.adobe.com/tw/products/acrobat/readstep2.html

※使用瀏覽器上方放大鏡，可進行放大、縮小。

※按下Ctrl+0可使用全頁瀏覽。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：證券行情表、證券表格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.