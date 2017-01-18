國營事業研發支出 擬增百億元
2017-01-18
〔記者黃佩君／台北報導〕產創條例修法預計下會期送立法院，內容包括強制台電、中油等國營事業提高研發支出占營收比重達一％。經濟部工業局長吳明機昨表示，比例將分階段進行，但預計提高到一％以後，國營事業將可年增百億研發支出，將鎖定綠能、循環經濟等領域，至少可創造五千個就業機會。
可創造五千個工作
產創條例已六年未全盤修正，新版草案去年九月送入行政院，預計將於立法院下會期提出，其中納入經濟部提出的國營事業編列一定比例預算進行研發，規定其進行合作或委託研究而辦理採購，不受政府採購法限制，希望由國營事業帶頭。
目前國營事業研發佔營收比例均不到一％，包括台電今年預算編列僅○．八％、中油僅○．二九％，實際執行更僅○．二％左右。吳明機表示，目前討論以拉到一％為目標，但各國營事業不同，未來會在子法中就不同特性分別訂定標準。
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