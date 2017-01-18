去年基金市場消風800億 收益型逆勢成長

2017-01-18

〔記者廖千瑩／台北報導〕2016年投信基金規模出爐，根據投信投顧公會最新資料，受到台股基金與貨幣型基金規模縮減影響，去年整體投信基金規模下滑逾800億元至2.12兆元，年減3.64%。至於逆勢成長的基金，除指數型基金外，具配息概念的平衡型和債券型基金皆有近20%的規模增長，顯見國人偏好收益型產品。

台股基金跌破2千億

值得注意的是，受到台股成交量低迷影響，台股基金規模前年底還在2000億元之上，去年正式跌破2000億元，至去年底已經剩下1768億元，一年之內規模掉了將近300億元，年減幅也達14.25%。

投信投顧公會昨公布去年國內基金規模消長，結果顯示，去年國內基金消風800億元，但包括平衡型、高收益債、不動產證券化、保本型等基金，去年則出現逆勢成長態勢。

至於股票基金部分，跨國股票型基金全年增加1.9%，明顯優於整體股票型基金與台股基金同期規模分別縮減4.6%、14.25%。

摩根投信副總經理林雅慧指出，雖然去年整體投信基金水位下降逾800億元，不過，進一步分析其中逆勢成長的基金類型，債券型和平衡型基金都變胖了，顯見投資人仍明顯偏好收益型產品。

林雅慧進一步說明，去年市場歷經高低波動，投資人信心也隨之跟著起伏，特別是台灣投資人對台股的感受最深，讓股票型基金受到的影響最大，其次是資金短暫停泊之用的貨幣型基金，也有明顯起伏。